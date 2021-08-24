Дорожную разметку в Минске нанесут ночью на 16 участках

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 25 августа дорожную разметку нанесут на 16 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", планируется нанесение дорожной разметки на перекрестке пр.Дзержинского - ул.Есенина - ул.Яна Чечота, пересечения ул.Тимирязева с ул. Нарочанской, участке ул.Уборевича от съездов с МКАД до ул.Турова, участках ул.Маяковского от ул.Чижевских до ул.Бородинской и от ул.Оранжерейной до ул. Аранской, пер.Асаналиева, ул.Стебенева, участке ул.Асаналиева от ул.Стебенева до ул.Серова, ул.Тарханова, ул.Короля, съезды с МКАД на ул.Уборевича, ул.Матусевича, участке ул. Сухаревской от ул.Лобанка до ул.Шаранговича, участке Старовиленского тракта от ул.Орловской до пер.Червякова, ул.Буденного, ул.Грицевца, пер.Велосипедном.Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-