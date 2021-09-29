29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске нанесут ночью на 7 участках дорог, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 30 сентября планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: участок ул. Притыцкого от ул. Тимошенко до ул. Кунцевщина, участок ул. Киселева от ул. Куйбышева до ул. Красной, участок ул. Семашко от ул. Железнодорожной до ул. Каролинской, ул. Змитрока Бядули, участок ул. Радиальной от ул. Ваупшасова до ул. Переходной, пересечение ул. Железнодорожной с ул. Семашко, ул. Щорса.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными.-0-