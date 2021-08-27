Дорожную разметку в Минске нанесут ночью на 9 участках

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 28 августа дорожную разметку нанесут на 9 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", работы будут идти на пересечении Долгиновского тракта с пер.Червякова, ул.Выготского, ул.Новинковской, ул.Будславской, ул.Лепельской и съездах на МКАД. Также разметку нанесут на участках ул.Янковского от ул.Шаранговича до ул.Ширмы, ул.Люцинской от МКАД до Каменногорской, по ул.Вязынской, в том числе на развязке с МКАД, на пересечении ул.Платонова с ул.Гикало, по ул.Карла Либкнехта от пер.Домашевского до ул.Коржа и от ул.Хмелевского до ул.Карпова, ул.Сухаревской от ул.Лобанка до ул.Шаранговича, по пер.Стебенева и ул.Слуцкой.Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог.-0-