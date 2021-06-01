Дорожную разметку в Минске нанесут сегодня на 16 участках

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня дорожную разметку нанесут на 16 участках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома" в ночь на 2 июня дорожную разметку планируется нанести на участках дорог на ул. Заславская, ул. Слободская, ул. Есенина, ул. Мирошниченко, ул. Гамарника и Логойском тракте. Работы будут вестись также на ул. Машиностроителей, ул. Кулешова, ул. Пулихова, ул. Московская, ул. Якуба Коласа, ул. Ванеева и пр. Рокоссовского (от ул. Плеханова до ул. Ванеева). Помимо этого разметку обновят на 35-м км внутреннего кольца МКАД, перекрестке ул. Немига и ул. Короля, пересечении ул. Максима Богдановича и ул. Янки Купалы.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-