Дорожную разметку в Минске нанесут сегодня на нескольких участках

Фото из архива
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске сегодня будут наносить после укладки асфальта в нескольких районах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома, планируется нанесение дорожной разметки после укладки асфальта во Фрунзенском, Октябрьском, Ленинском и Центральном районах. Работы запланированы и на ул. Каменногорской, ул. Лещинского, ул. Стариновской.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на данных участках.-0-