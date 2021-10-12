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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 10 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 13 октября планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Почтовая, ул.Тарханова, пересечение Логойского тракта с ул.Карбышева, ул.Каменногорская, ул.Одинцова, ул.Янковского, пер.Асаналиева, пр.Независимости, ул. Макаенка, ул.Жудро.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-