Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 14 участках

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью дорожную разметку планируется нанести на 14 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 8 июля дорожную разметку будут наносить на местном проезде от ул.Калиновского до ул.Всехсвятских, ул.Гинтовта, ул.Пономаренко, ул.Шаранговича, ул.Голодеда, перекрестке пр.Независимости - ул.Калиновского, перекрестке пр.Пушкина - ул.Ольшевского, перекрестке пр.Пушкина - ул.Матусевича, ул.Веры Хоружей, ул.Притыцкого, участке ул.Орловской от пер.Нововиленского до ул.Нововиленской, ул.Карбышева, пересечении пр.Победителей с ул.Радужной, пересечении пр.Победителей с футбольными полями.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-