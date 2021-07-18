Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 14 участках

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 16 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 18 июля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: развязка пр.Независимости - ул.Острошицкая; ул.Городецкая; ул.Героев 120-й Дивизии; участок ул.Корженевского от ул Казинца до ул.Кижеватова; ул.Голодеда; развязка ул.Чижевских - МКАД; ул.Софьи Ковалевской; ул.Минина; пер.Автодоровский; пересечения ул.Тимирязева с ул.Саперов, ул.Игнатенко, ул.Леси Украинки,ул. Радужной; ул.Пономаренко; ул.Шаранговича; участок ул.Есенина от ул.Рафиева до ул.Слободской; участок ул.Есенина от пр.Дзержинского до ул.Слободской.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.-0-