13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 17 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 14 июля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: 18-й км МКАД; МКАД - пр.Победителей (съезд со внешнего кольца в город); развязка пр.Независимости - ул.Рогачевская; развязка пр.Независимости - ул.Острошицкая; ул.Якубовского; пр.Любимова; ул.Мазурова; пр.Газеты "Правда"; участок ул.Корженевского от ул.Казинца до ул.Кижеватова; пересечения пр.Пушкина с улицами Притыцкого и Харьковской; ул.Пономаренко; ул.Шаранговича; ул.Городецкая; участок ул.Есенина от ул.Рафиева до ул.Слободской; участок ул.Слободской от ул.Есенина до ул.Рафиева; участок ул.Есенина от пр.Дзержинского до ул.Слободской; участок ул.Орловской от пр.Победителей до ул.Тимирязева.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-