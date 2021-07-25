25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 18 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 26 июля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Яна Чечота; ул.Наполеона Орды; ул.Каролинская; развязка пр.Независимости - ул.Острошицкая, в том числе съезды вдоль пр.Независимости; пересечение ул.Ленина с ул.Интернациональной; пересечение ул.Городской Вал с ул.Володарского; пересечение ул.Якуба Коласа с ул.Кульман, ул.Дорошевича, ул.Хмельницкого, ул.Некрасова, ул.Калинина, ул.Белинского; участок ул.Корженевского от ул.Казинца до ул.Кижеватова; участок ул.Седых от ул.Карбышева до ул.Калиновского; ул.Севастопольская; ул.Славинского; ул.Большая Слепня; пр.Газеты Звезда; участок ул.Казинца от ул.Корженевского до ул.Кижеватова; ул.Янки Брыля; участок пр.Рокоссовского от ул.Плеханова до ул.Малинина; участок ул.Инженерная от МКАД до пер.Промышленный; пер.Промышленный.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-