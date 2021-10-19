19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 8 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 20 октября планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: участок ул.Малинина от ул.Крупской до пр.Рокоссовского; ул.Карвата; ул.Водолажского; пересечение ул.Свердлова с ул.Ульяновской, ул.Кирова; 19-й км МКАД; ул.Каменногорская; ул.Логойский тракт; ул.Малинина.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-