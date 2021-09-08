Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 8 сентября 2021
Минск Ясно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:39 Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 9 участках Регионы
19:30 Гайдукевич: на Западе не переживают за Беларусь, а боятся сильного Союзного государства Политика
19:23 Белорусский союз женщин проведет первое заседание совета старейшин 10 сентября Общество
19:08 Вековой юбилей БГУ запечатлен на памятной монете Общество
19:00 Как подготовиться к магнитным бурям и кому в первую очередь их бояться? Отвечают эксперты Общество
18:51 Белорусы вышли в полуфинал турнира по мини-футболу на Играх стран СНГ в Казани Спорт
18:49 Фестиваль первокурсников стартует 9 сентября в БГУ Общество
18:43 Камбоджа предложила создать зону свободной торговли с ЕАЭС Экономика
18:36 Выставка "Одним дыханьем с Ленинградом" к 80-летию начала блокады открылась в Минске Культура
18:34 Калейдоскоп мероприятий Недели народного единства подготовили культурные учреждения Беларуси Афиша
18:27 Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до 17 В мире
18:22 Белорусские самбисты сохраняют ведущие позиции - Рыбак Спорт
18:18 ЕС фактически прекратил обязательства по соглашению о реадмиссии с Беларусью еще в марте 2020 года - МИД Политика
18:09 Почтовый проект "Архитектура Беларуси. Православные храмы" презентовали в Минске Общество
18:00 Организации Минэнерго проводят дни открытых дверей во время акции "Единый день безопасности" Общество
17:59 В Болгарии работники общепита протестуют против коронавирусных ограничений В мире
17:50 В Ивановской области продолжается тактическое учение разведчиков Беларуси и России Общество
17:48 Белорусская делегация участвует в форуме "Россия - спортивная держава" Спорт
17:44 В МИД Беларуси прокомментировали демарш Представительства ЕС Политика
17:44 Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 71 В мире
17:41 Из-за ДТП с участием трамвая на ул.Долгобродской в Минске затруднено движение Происшествия
17:39 Белавиа начнет летать в арабский эмират Рас-эль-Хайма Общество
17:36 Белорусы завоевали 8 медалей во второй день международного турнира по самбо в Минске Спорт
17:34 В Гомеле работники ДРСУ и заправщик похитили 4,8 тыс. л дизтоплива Происшествия
17:31 Сенатор: приостановка соглашения о реадмиссии является зеркальным ответом на действия стран ЕС Политика
17:24 Кочанова: филиалы крупных производств в малых городах обеспечивают равномерное развитие регионов Регионы
17:24 В Беларуси начался сезон заготовки сахарной свеклы Экономика
17:10 В Минске легковушка столкнулась с автобусом и опрокинулась Происшествия
17:02 Профсоюзы Брестской области помогли вернуть работникам свыше Br270 тыс. Регионы
16:58 Головченко рассчитывает на восстановление пассажирского ж/д сообщения между Беларусью и Россией на доковидном уровне Общество
Все новости
Все новости
Регионы
08 сентября 2021, 19:39

Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 9 участках

Фото из архива
Фото из архива

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью дорожную разметку планируется нанести на 9 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Речь об ул.Щорса; площади Победы; ул.Жудро; развязке МКАД - ул.Свислочская; развязке МКАД - ул.Ольшанская; Логойском тракте; участке ул.Веры Хоружей от ул.Максима Богдановича до Старовиленского тракта; пр.Любимова; участке ул.Сухаревской от ул.Лобанка до ул.Панченко.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дороги Минск
Новости рубрики Регионы
Наталья Кочанова Кочанова: филиалы крупных производств в малых городах обеспечивают равномерное развитие регионов
Фото из архива Профсоюзы Брестской области помогли вернуть работникам свыше Br270 тыс.
Фото из архива Турчин: лесхозы Минской области начали ориентироваться на безотходное производство
Фото из архива Рыженков 9 сентября проведет прием граждан в Поставах
Фото из архива Конференция инициативы Евразийской инфраструктуры пространственных данных пройдет в Минске
Фото из архива Встреча городов-побратимов Беларуси и России 7-8 октября состоится в Жодино
Главное
Во время встречи Спецслужбы Беларуси и Казахстана расширяют сотрудничество. Лукашенко встретился с главой КНБ Казахстана
Головченко рассчитывает на восстановление пассажирского ж/д сообщения между Беларусью и Россией на доковидном уровне
Кочанова: филиалы крупных производств в малых городах обеспечивают равномерное развитие регионов
Выгода и комфорт в Minsk World! Новостройка "Бостон" - идеальный вариант для жизни и инвестиций!
Топ-новости
По решению Президента в парламент поступит законопроект о приостановлении соглашения с ЕС о реадмиссии
Белорусы завоевали 8 медалей во второй день международного турнира по самбо в Минске
Петришенко: порядка 90 музеев по стране полностью оборудованы элементами безбарьерной среды
Шпаковский назвал 3 нерешенных вопроса конституционной реформы
В Беларуси с 14 сентября начнут тестовое испытание цифровой платформы здравоохранения
Легкий и стильный – HONOR MagicBook X15 уже в МТС
Швед: отказ Литвы и Латвии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде немотивирован
Белавиа начнет летать в арабский эмират Рас-эль-Хайма
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1760 пациентов с COVID-19, выписаны 1486
Рыженков 9 сентября проведет прием граждан в Поставах
Ковалев: реализация союзных программ будет способствовать росту благосостояния белорусов и россиян
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Белорусские предприятия примут участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке в Сербии
РЕПОРТАЖ о том, как в Бобруйске тренируют будущих победителей паралимпиад
В Минском полумарафоне примут участие около 500 иностранных гостей
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.