Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 9 участках

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8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью дорожную разметку планируется нанести на 9 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Речь об ул.Щорса; площади Победы; ул.Жудро; развязке МКАД - ул.Свислочская; развязке МКАД - ул.Ольшанская; Логойском тракте; участке ул.Веры Хоружей от ул.Максима Богдановича до Старовиленского тракта; пр.Любимова; участке ул.Сухаревской от ул.Лобанка до ул.Панченко.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-