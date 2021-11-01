Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на нескольких участках

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске предстоящей ночью будут наносить на нескольких участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 2 ноября работы по нанесению разметки будут проводиться на ул. Вирской, пр. Машерова - ул. Богдановича, ул. Некрасова, Игуменском тракте - МКАД, ул. Рогачевской, ул. Малинина.

ГАИ рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.-0-