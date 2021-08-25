Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 10 участках

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 10 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 26 августа планируется нанесение дорожной разметки на участке ул.Кропоткина от дома №33 до ул. Веры Хоружей; ул.Матусевича; пересечении ул. Максима Богдановича с ул. Алоизы Пашкевич, ул.Коммунистической, ул.Киселева, ул. Веры Хоружей, ул.Кульман, ул.Немига, ул. Янки Купалы, ул.Некрасова; ул.Короля; участке ул. Олега Кошевого от ул.Грицевца до ул.Стахановской и от ул.Щербакова до пр.Партизанского; участке ул.Плеханова от ул.Якубова до дома №60; остановочных пунктах на пр.Дзержинского, ул.Притыцкого, ул.Кальварийской; съезде с МКАД на ул.Уборевича; участке ул.Сухаревской от ул.Лобанка до ул.Шаранговича; участке ул.Чижевских от съездов с МКАД до ул.Турова.Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-