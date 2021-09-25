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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 10 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 26 сентября планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Тимошенко; участок ул.Одинцово от ул.Тимошенко до ул.Лобанка; ул.Змитрока Бядули; ул.Янки Мавра; ул.Мазурова; ул.Щорса; ул.Гедройца; пр.Слободской; участок Логойского тракта от ул.Олешева до ул.Волгоградской; велодорожки по пр.Независимости.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-