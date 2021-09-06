Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 13 участках

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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске в ночь на 7 сентября нанесут на 13 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Речь о Логойском тракте; участке ул.Янковского от ул.Шаранговича до ул.Ширмы; ул.Киреенко; ул.Тышкевичей; ул.Щорса; Игуменском тракте; ул.Кижеватова; ул.Мястровской; ул.Ильянской; ул.Мясникова, ул.Короля, пр.Любимова; участке ул.Сухаревской от ул.Лобанка до ул.Панченко.
Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута и быть особенно внимательными на данных участках дорог.-0-