Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 15 участках

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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске дорожную разметку ночью будут наносить на 15 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 27 октября планируется нанесение дорожной разметки на ул. Панской, ул. 3-го Сентября, пр.Дзержинского, ул.Рогачевской, ул.Суражской, ул.Белецкого, ул. М.Богдановича - ул. В.Хоружей, ул.Каменногорской, ул.Семеняко, пер.Тихом, ул.Карвата, Логойском тракте, ул.Стебенева, ул.Центральной и ул.Социалистической.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-