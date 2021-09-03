3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 18 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 4 сентября планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: Логойский тракт; участок ул. Янковского от ул. Шаранговича до ул. Ширмы; ул. Киреенко; ул. Тышкевичей; ул. Олешева; ул. Подольская; ул. Кольцова; ул. Усадебная; 4-й Полиграфический пер.; ул. Собинова; ул. Никитина; развязки Игуменский тракт - МКАД и ул. Кижеватова - МКАД; ул. Мястровская; ул. Ильянская; ул. Мясникова; ул. Короля; пр. Любимова; участок ул. Сухаревской от ул. Лобанка до ул. Панченко.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.-0-