1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 19 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 2 сентября планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: внутреннее кольцо МКАД - Цна, внешнее кольцо МКАД - Долгиновский тракт, МКАД - Зацень, съезд с пр. Независимости на ул. Руссиянова, пер. Стебенева, участок ул. Янковского от ул. Шаранговоча до ул. Ширмы, пересечение Долгиновского тракта с ул. Лепельской, ул. Фогеля, ул. 50 лет Победы, ул. Мястровская, МКАД - пр. Партизанский, ул. Камайская, ул. Ильянская, ул. Тарханова, ул. Сухаревская до ул. Шаранговича, 2-й Велосипедный переулок, местный проезд от 2-го Велосипедного пер. до ул. Горовца, участок ул. Сухаревской от ул. Лобанка до ул. Панченко, ул. Корзюки.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.-0-