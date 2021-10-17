17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 7 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 18 октября нанесение дорожной разметки планируется на следующих участках улично-дорожной сети города: участок ул. Малинина от ул. Крупской до пр. Рокоссовского, пересечение ул. Ленина с ул. Интернациональной, пер. Стебенева, ул. Каменногорская, ул. Белецкого, ул. Тимошенко, ул. Почтовая.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-