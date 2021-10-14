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14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 9 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 15 октября нанесение дорожной разметки планируется на следующих участках улично-дорожной сети города: путепровод пр.Дзержинского - пр.Жукова, ул.Рогачевская, пер.Стебенева, ул. Каменногорская, ул.Белецкого, ул.Тарханова, Логойский тракт, пер.Асаналиева, ул.Янки Мавра.
Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-