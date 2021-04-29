Дорожную разметку в Минске сегодня будут наносить на 6 участках

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня будут наносить на шести участках улично-дорожной сети Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на ул.Притыцкого, ул.Ратомской, пр.Партизанском от ул.Аранской до ул. Олега Кошевого, пр.Машерова от ул.Тимирязева до ул.Сторожевской, Долгиновском тракте и МКАД.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на указанных участках дорог.-0-