Дорожную разметку в Минске сегодня будут наносить на четырех участках

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30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня будут наносить на четырех участках улично-дорожной сети Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на ул.Ратомской, Долгиновском тракте, ул.Московской и пр.Машерова от ул.Тимирязева до ул.Сторожевской.
Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на указанных участках дорог.-0-