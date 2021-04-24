Дорожную разметку в Минске сегодня будут наносить на пяти участках

Работы по обновлению дорожной разметки. Фото из архива
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня будут наносить в пяти местах улично-дорожной сети Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Дорожную разметку будут наносить на следующих участках улично-дорожной сети города: внутреннее и внешнее кольца МКАД от 40 км до 43 км, пр. Дзержинского, ул. Аранская, пр. Партизанский от ул. Аранской до ул. Олега Кошевого, пр. Победителей.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-.