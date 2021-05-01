Дорожную разметку в Минске сегодня будут наносить на пяти участках

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня будут наносить на пяти участках улично-дорожной сети Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на ул.Романовская Слобода, ул.Орловская, Долгиновском тракте, ул.Бобруйская и Логойском тракте.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на указанных участках дорог.-0-