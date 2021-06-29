Дорожную разметку в Минске сегодня нанесут на семи участках

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на семи участках улично-дорожной сети сегодня нанесут дорожную разметку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Ротмистрова, ул.Алеся Бачило, пос.Радужный, ул.Рафиева, ул.Слободская, ул.Машиностроителей, ул.Веры Хоружей.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-