Фото из архива
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске сегодня наносят на 4 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Леси Украинки, ул.Мельникайте от пр.Победителей до ул.Заславской, пр.Дзержинского, пр.Машерова.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-