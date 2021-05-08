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08 мая 2021, 11:14

Дорожную разметку в Минске сегодня наносят на 4 участках

Фото из архива
Фото из архива

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске сегодня наносят на 4 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Леси Украинки, ул.Мельникайте от пр.Победителей до ул.Заславской, пр.Дзержинского, пр.Машерова.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-

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