Дорожную разметку в Минске в ночь на 1 июля будут наносить на 15 участках

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 1 июля планируют наносить дорожную разметку на 15 участках улично-дорожной сети, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", планируется нанесение дорожной разметки на участке пр.Независимости от ул.Калиновского до ул.Острошицкой, круговой развязке ул. Героев 120-й Дивизии - ул.Рогачевская, ул.Герасименко и ул.Байкальской. Кроме того, работы будут идти на улицах Осиповичская, Асаналиева и Кижеватова.

Наносить дорожную разметку будут также на участке ул. Олега Кошевого от ул.Ванеева до пр.Партизанского, пр.Победителей, участке ул.Ташкентской от МКАД до ул.Голодеда, ул.Макаенка, пер.Макаенка, улицах Машиностроителей, Николая Дрозда и Мирошниченко.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-