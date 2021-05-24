Дорожную разметку в Минске в ночь на 25 мая будут наносить на 13 участках

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 25 мая дорожную разметку будут наносить на 13 участках Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Речь идет о таких участках, как пр.Пушкина, круговая развязка пр.Жукова - пр.Дзержинского, пр.Жукова от пер.Путейского до ул.Брилевской, ул.Железнодорожная от ул.Щорса до ул.Уманской, 38-й км внешнего кольца МКАД, 31-32 км внутреннего кольца МКАД, перекресток пр.Независимости - ул.Калиновского, перекресток пр.Независимости - ул.Жасминовая, ул.Денисовская, ул.Интернациональная, пр.Дзержинского, ул.Орловская и ул.Кольцова.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-