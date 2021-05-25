Дорожную разметку в Минске в ночь на 26 мая будут наносить на 14 участках

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 26 мая дорожную разметку будут наносить на 14 участках Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", работы будут идти на пр.Пушкина от ул.Притыцкого до пр.Жукова, круговой развязке пр.Жукова - пр.Дзержинского, пр.Жукова от Путейского переулка до ул.Брилевской, ул.Железнодорожной от ул.Щорса до ул.Уманской. Разметку будут наносить и на 31-32 км внутреннего кольца МКАД, ул.Алибегова от ул.Железнодорожной до пр.Правды, перекрестках ул.Ленина - пр.Независимости и ул.Ленина - ул.Интернациональная, пр.Победителей - ул.Мельникайте, ул.Интернациональной, пр.Дзержинского, ул.Орловской, ул.Козлова и пл.Богушевича.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог.-0-