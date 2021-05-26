Дорожную разметку в Минске в ночь на 27 мая будут наносить на 15 участках

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 27 мая дорожную разметку будут наносить на 15 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома, нанесение дорожной разметки планируется на пр.Пушкина от ул.Притыцкого до пр.Жукова и пр.Победителей - ул.Мельникайте, а также на улицах Могилевской, Гикало, К.Туровского, Всехсвятской, Орловской, Козлова, Леси Украинки, Куйбышева и Алибегова от ул.Железнодорожной до пр.Правды.

Кроме этого, работы проведут на пл.Богушевича, круговой развязке пр.Жукова - пр.Дзержинского, перекрестке ул.Ленина - ул.Интернациональная и перекрестке ул.Ленина - пр.Независимости.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-