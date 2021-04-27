Дорожную разметку в Минске в ночь на 28 апреля будут наносить на 12 участках

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 28 апреля в Минске планируют наносить дорожную разметку на 12 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 28 апреля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: МКАД; пр.Дзержинского; ул.Притыцкого; ул.Ташкентская; ул.Кабушкина; пр.Машерова; ул.Бобруйская; ул.Ленина; площадь Бангалор; Смиловичский тракт; ул.Аранская; пр.Партизанский от ул.Аранской до ул.Олега Кошевого.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-