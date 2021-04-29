Дорожную разметку в Минске в ночь на 30 апреля будут наносить на 14 участках

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 30 апреля на некоторых улицах Минска будут наносить дорожную разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 30 апреля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: перекресток площадь Пушкина - ул.Притыцкого; ул.Притыцкого; ул.Ташкентская до ул.Голодеда; ул.Кабушкина; пр.Машерова; ул.Лучины от ул.Сырокомли до Игуменского тракта; заезд и выезд с ул.Немиги на пр.Победителей; ул.Ленина от пр.Независимости до ул.Интернациональной; ул.Бобруйская; ул.Аранская от ул.Володько до ул.Маяковского; пр.Партизанский от 2-го Велосипедного пер. до ул.Олега Кошевого; Смиловичский тракт; ул.Тимирязева; перекресток ул.Аэродромная - ул.Авакяна.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-