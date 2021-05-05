5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске в ночь на 6 мая будут наносить на 17 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 6 мая планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: площадь Победы; перекресток ул.Ваупшасова - ул.Солтыса; ул.Орловская; ул.Сурганова от пр.Независимости до ул.Академической; ул.Академическая; ул.Московская; ул.Чкалова; ул.Свислочская от МКАД до пер.Свислочского; съезд на внутреннее кольцо МКАД при движении с аграгородка Сеница; ул.Немига - ул.Романовская Слобода; пр.Независимости от ул.Ленина до ул.Козлова; ул.Долгобродская; ул.Бобруйская; пр.Машерова; Логойский тракт; ул. Лучины; ул.Кабушкина.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-