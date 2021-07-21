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21 июля 2021, 12:35

Дорожные вопросы и аренда водохранилища - Соловей провел прямую линию и прием граждан в Светлогорске

Геннадий Соловей
Геннадий Соловей
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21 июля, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Дорожные вопросы и тема аренды водохранилища звучали сегодня на прямой телефонной линии и приеме граждан, которые провел в Светлогорске председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию позвонила мать двоих детей из Светлогорска. "В городе развивается парковая зона, появляются новые аттракционы, но рядом дорога с довольно интенсивным движением. Намерены ли в будущем оградить территорию?" - поинтересовалась женщина. Геннадий Соловей обратил внимание, что райцентр готовится к празднику города, проводятся различные работы. Председатель райисполкома Дмитрий Алейников назвал срок решения вопроса - до 10 августа.

Водитель из Светлогорска спросил о перспективах ремонта по ул.Привокзальной. "Дорога давно не ремонтировалась, ее состояние оставляет желать лучшего", - описал он ситуацию. Дмитрий Алейников проинформировал, что работы на этом участке намерены начать в середине августа.

"За два года вложены немалые деньги в ремонты дорог Светлогорска", - добавил председатель облисполкома. Водитель согласился, что транспортные артерии делают достойно, и отметил, что по ним приятно ездить.

На прием с вопросом о хозяйственной деятельности арендатора на местном водохранилище обратился житель Светлогорска. По его словам, арендатор работает с нарушениями законодательства. "Водохранилище окружено дамбой. Площадь внутри - около 1,7 тыс. га. Все дороги, ведущие к дамбе, перекопаны, единственный путь - через КПП. Это естественный водоем, он входит в республиканский комплекс рыболовных угодий и его нельзя сдавать в аренду для организации платного любительского рыболовства", - отметил мужчина. Он подчеркнул: прокуратура не единожды давала предписание демонтировать шлагбаум. Его убирали, но затем снова устанавливали.

Еще один момент, на который обратил внимание заявитель: у арендатора есть справка, что водная гладь составляет 312 га. Житель Светлогорска утверждает, что в реальности площадь гораздо больше. "То есть в аренду выдано 312 га, однако промысел ведется и организуют любительскую платную рыбалку на территории, которая больше. При этом карты-схемы с границами нет", - сказал мужчина.

Внутри территории, окруженной дамбой, помимо основного водоема есть небольшие карьеры. "Недавно появилась расценка на рыбалку и на этих водоемах", - добавил житель Светлогорска. Также, по его информации, арендатор запретил охоту на территории, что идет вразрез с законодательством.

Геннадий Соловей отметил, что вопрос будет детально изучен.

На плесень, сырость и холод в квартире пожаловалась жительница поселки Березки Гомельского района. "Я живу на 1-м этаже трехэтажного дома. Мои соседи провели переделки в подвале, и в квартире стало сыро и холодно. Прямо возле окна высадили деревья и кустарники, сняли вторую дверь в подъезде. Теплоузел приспособили для одной квартиры", - посетовала сельчанка.

Помочь решить вопрос с соседями просила на приеме и жительница Светлогорска. По ее заверениям, от соседского забора до ее дома менее 3 м. "Забор сплошной кирпичный высотой более 2 м. Снег на нем лежал практически до апреля. Мой дом 1957 года постройки гниет, зеленеет", - описала ситуацию жительница райцентра. Она просила, чтобы ограждение было приведено в соответствие с нормами.

Обе ситуации рассмотрят с выездом на место.-0-

Фото Сергея Холодилина

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Гомельская область обращения граждан прямая линия Светлогорск Соловей
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