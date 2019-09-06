ДОСЬЕ: Брест празднует 1000-летний юбилей

Брест в этом году отмечает свое тысячелетие. Город прошел трудный путь борьбы и побед, многократно разрушался, но каждый раз восставал из руин и вновь расцветал.

Праздничные мероприятия в честь юбилея города пройдут 6-8 сентября. Логотипом тысячелетия уже брендирован общественный транспорт, праздничная символика нанесена на витрины магазинов и кафе. На главной пешеходной улице - Советской - появился большой баннер для записи поздравлений, где жители и гости города желают Бресту благополучия, процветания, мирного неба и добра, а также благодарят за уют и тепло.

На улице Я.Купалы заработал новый фонтан - такой подарок городу сделал Брестский чулочный комбинат. Также открылось новое здание автовокзала, а журналисты и блогеры высадили березовую аллею в парке 1000-летия Бреста.

В честь юбилея белорусские альпинисты подняли флаг Бреста на вершину Сибирь в горах Восточный Саян.

Основные праздничные мероприятия состоятся 6-8 сентября более чем на десяти тематических площадках, по всему городу развернутся праздничные ярмарки-продажи.

6 сентября в рамках программы "Брест юбилейный" пройдут первый международный детский фестиваль театров и книг, праздник фольклорного искусства "Таночак", смотр-конкурс ведущих игровых программ "Берасцейскія забаўлянкі", будет представлен музыкальный проект "Город Света". Завершится первый праздничный день международным парадом оркестров стран СНГ "Марш 1000-летия".

Следующий день, 7 сентября, пройдет под лозунгом "Брест праздничный". В храмах Бреста прозвучат молитвы о городе и его жителях, а в полдень христианские храмы устроят колокольный перезвон.

В этот день гости праздника увидят выставки ремесленников, народных мастеров, дефиле-показ этнокостюмов "Модны стыль - народны тэкстыль". На музыкальных площадках выступят творческие коллективы и исполнители из Беларуси, Индии, Франции. На площадке у фонтана будут экспонироваться фотовыставки, а в выставочном зале откроется экспозиция белорусских художников "АРТ-Брест-1000". Брестский хоккейный клуб станет ареной спортивных состязаний, показательных выступлений спортсменов, конно-спортивной школы и игровых конкурсов.

Знаковым мероприятием дня обещает стать карнавал. Красочные композиции на передвижных платформах готовят многие субъекты хозяйствования. В театрализованной форме будет отражена тысячелетняя история Бреста. В карнавале примут участие лучшие творческие коллективы города, в национальных костюмах пройдут студенты стран СНГ, участвующие в фестивале Дружбы. Мероприятию добавят колорит музыкальные коллективы из Беларуси, Казахстана, России, Латвии и Польши. В Брест они съедутся на фестиваль оркестров.

В воскресенье, 8 сентября, организаторы праздника "Брест фестивальный" предлагают насладиться фестивалями уличных театров, воздушных змеев, красок и семейным праздником "Любовь есть". Также в этот день состоится второй легкоатлетический пробег "БрестПолуМарафон".

Планируется, что в праздновании тысячелетия Бреста примут участие более 40 делегаций. С юбилеем города жителей поздравят представители всех областных центров Беларуси, а также побратимы из-за рубежа. Ожидается приезд партнеров из Украины, России, Израиля, Польши, Нидерландов, Болгарии, Германии, Сербии, Гвинеи-Бисау, Словакии, Венгрии, Латвии.

Брест исторический

Брест (летописные названия - Берестье, Брест-Литовск, Брест-над-Бугом) - один из древнейших городов Беларуси. Впервые он упоминается в 1019 году в "Повести временных лет" как крупное, хорошо укрепленное поселение.

Одна из легенд, рассказывающая о возникновении города, гласит, что один богатый купец с товарищами отправился в Литву. Путь им преградила болотная трясина, в которой намертво увязли повозки, а лошади не могли сделать ни шагу. Тогда люди нарубили берез и выстлали ими черную топь. В честь благополучного перехода на небольшом островке они выстроили капище в честь языческого бога Велеса. На обратном пути купцы сделали привал у Велесова капища, срубили несколько изб и решили остаться в этих местах навсегда. Но не забыли трудной дороги по болотам - назвали свое поселение Берестьем. Однако возможно, что название города произошло также от слов "береста" (береза) или от "берест" (вид вяза), буйно произраставших на месте древнего поселения.

Битва Святополка и Ярослава на р. Альте в 1019 г. Миниатюра радзивилловской летописи

В XI-XII веках через город проходили важнейшие торговые тракты в Польшу, страны Балтии и Европу. Выгодное географическое положение древнего Бреста позволяло ему контролировать водные пути по рекам Мухавец и Западный Буг к Балтийскому морю. Это привлекало внимание киевских, владимиро-волынских, галицко-волынских князей, польских королей и феодалов, которые поочередно отстаивали свое право на владение городом.

С 1199 года Брест в составе Галицко-Волынского княжества получил значительную самостоятельность. В этот период в городе был построен деревянный замок.

Для защиты от внешних врагов по приказу волынского князя Владимира Васильковича в 1276-1288 годах в Бресте была возведена башня из брускового кирпича и камня. Ее высота равнялась 20 м, толщина стен - 1,3 м, благодаря чему она успешно отражала атаки камнеметных машин. Башня служила центром обороны и командным пунктом города более пяти веков, пока не была разобрана в 1830-х годах во время строительства Брестской крепости.

Берестье в XIII в. Е. Ковальчук, 1996 г. (Музей истории города)

С первой половины XIV века Брест - владение великого князя ВКЛ Гедимина, затем Кейстута. В 1349-1366 годах город находился под властью польского короля Казимира III. В 1379 году подвергся нападению рыцарей Тевтонского ордена. Захватить замок им не удалось, но сам город был разгромлен и сожжен.

В 1390 году великий князи литовский Ягайло овладел Брестом, тогда же городу было даровано Магдебургское право. Бресту также было позволено использовать герб и печать, которые впоследствии неоднократно менялись.

Дарование Берестью права на самоуправление. В. Ковальчук, 1996 г. (Музей истории города)

К началу XV века Брест с населением 5 тыс. жителей сформировался как торгово-ремесленный и культурный центр ВКЛ. Однако дальнейшему развитию города помешали нападения Тевтонского ордена: с 1403 года крестоносцы по несколько раз в год совершали опустошительные набеги на белорусские, польские и литовские земли. В декабре 1409 года на встрече в брестском замке польский король Ягайло и великий князь литовский Витовт приняли решение о начале Великой войны 1409-1411 годов против Тевтонского ордена. Брестская хоругвь принимала участие в Грюнвальдской битве 1410 года.

Великий князь литовский Витовт. Фрагмент картины “Грюнвальдская битва”. Я. Матейко, 1878 г.

В 1413 году после административной реформы ВКЛ Брест вошел в состав Трокского воеводства и стал центром Брестского староства. В феодальную войну 1432-1439 годов сожжен войсками великого князя Свидригайлы. Привилеем 1441 года отнесен к главным городам ВКЛ, с 1566 года - центр Брестского воеводства.

Во второй половине XV века стала возрастать роль сухопутных "дорог-гостинцев", Бужанско-Припятский водный путь утратил свое ведущее значение. Одна из наиболее значительных дорог, проходивших через Брест, соединяла столицы Польши и ВКЛ - Краков и Вильно. От этого пути ответвлялись дороги на Минск, Смоленск, Москву и Киев.

В 1500 году Брест был захвачен крымскими татарами. 15-тысячное войско хана Менгли Гирея разорило и разрушило город. Не покорив замок, но получив от горожан большой откуп, татары отступили. И вновь город быстро восстановился. Брестчане были освобождены от налогов при торговле пивом, медом и воском. В пользу города шли сборы с привозного зерна, часть доходов каждой лавки и корчмы, городская ратуша содержалась на средства бани и воскобойни. Окрепли торговые связи городского купечества со Слуцком, Минском, Могилевом, а также с украинскими, польскими и литовскими городами. Трижды в год проводились двухнедельные международные ярмарки.

С 1520 года Брест - центр повета Подляшского воеводства. Пожар 1525 года уничтожил замок и административный центр города. После этого деревянные дома стали строиться не выше двух этажей, а пострадавшие от стихии горожане на 10 лет были освобождены от всех налогов и повинностей.

В XVI веке в ВКЛ стали распространяться реформационное движение и кальвинизм. В 1550 году глава кальвинистов ВКЛ Николай Радзивилл Черный стал брестским старостой. По его инициативе и на его средства в 1553 году в Бресте были построены первые на белорусских землях кальвинский собор и типография, которая в 1570 году прекратила свою деятельность. В 1563 году в Брестской типографии была напечатана всемирно известная Брестская (Радзивилловская) Библия, представлявшая собой полный текст Священного писания на польском литературном языке XVI века. Эта Библия, насчитывавшая 738 страниц и 14 гравюр-иллюстраций, стала одним из самых полных и совершенных изданий своего времени на территории ВКЛ. Впервые в истории белорусского книгопечатания в Брестской Библии размещен предметный указатель.

Люблинская уния 1569 года объединила ВКЛ и Польшу в новое государство - Речь Посполитую. В этот период в документах Брест зачастую упоминается и как Брест Литовский. В том же году в Бресте на церковном соборе в Николаевской церкви была провозглашена Брестская уния, объединившая на территории Речи Посполитой православную и католическую церкви.

В первой половине XVII века в Бресте проживали свыше 10 тыс. человек, существовало 14 цехов, объединявших мастеров 48 профессий. В 1641 году на Рыночной площади была отстроена новая каменная ратуша, где разместились торговые лавки, магистрат и суд. Наиболее значительным было мукомольное производство: в городе работало 10 водяных мельниц.

В 1623 году в центральной части города был возведен иезуитский коллегиум с библиотекой и аптекой. В коллегиуме изучалось семь свободных наук, богословие, латинский и греческий языки, а с 1634 года здесь преподавали только профессора. В иезуитском коллегиуме учился, а позднее работал помощником ректора и преподавал философию известный мыслитель-атеист и общественно-политический деятель Казимир Лыщинский, сожженный в 1689 году в Варшаве за свой трактат "О несуществовании Бога". В конце XVII века в брестском коллегиуме появился первый в Беларуси школьный театр.

Во времена восстания Богдана Хмельницкого (1648-1654) и русско-польской войны (1654-1667) Брест не раз становился ареной боевых действий. В 1649 году оказавшийся во власти повстанцев город в очередной раз был разрушен, погибли тогда более 2 тыс. из 10 тыс. жителей.

В 1659 году в Бресте был открыт монетный двор для чеканки мелкой монеты - солида, чтобы выплачивать долг войскам и пополнить опустевшую государственную казну.

В Северную войну в 1657 году город был сожжен шведскими войсками, а освобожден 20 августа 1658 года отрядом под командованием М.К.Радзивилла.

Осада Берестья шведами в 1657 г. Е.Дальберг. Гравюра, 1659 г. (Музей истории города)

В середине XVIII века в Бресте начинается развитие промышленного производства. В 1770 году открылась первая в Беларуси королевская суконная мануфактура, насчитывавшая 7 ткацких станков и 12 прялок. Создание мануфактуры связано с именем последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского, родившегося в поместье Волчин на Брестчине.

В 1794 году национально-освободительное восстание под руководством уроженца Брестчины Тадеуша Костюшко потерпело поражение. Произошел третий раздел Речи Посполитой, в результате которого в 1795 году город вошел в состав Российской империи. Став уездным, Брест утратил прежнее административное значение и право на самоуправление. Первоначально он относился к Слонимской, позднее к Литовской, а с сентября 1801 года - к Гродненской губернии.

Макет комплекса Бернардинских монастырей и костелов, Н. Власюк, 1998 г. (Музей истории города)

В 1812 году на десятые сутки после начала войны Брест стал ареной сражений, а затем оказался в районе действий 3-й русской армии генерала А.П.Тормасова. Город несколько раз переходил из рук в руки. В декабре 1812 года французские войска окончательно покинули город.

В начале XIX века в городе развивается легкая промышленность, работают суконная фабрика, винокуренный и маслобойный заводы. С завершением строительства шоссейной дороги Брест - Варшава заметно оживились и торговые связи города.

В 1830-х годах по приказу русского царя Николая I на месте древнего города начала строиться крепость. В связи с этим городская застройка была перенесена с территории при слиянии рек Мухавец и Западный Буг на два километра восточнее, а жителям выдана ссуда на постройку новых домов. Постройки старого города были уничтожены или приспособлены для военных целей. Через пять лет после возведения крепости старый город был полностью разрушен и перестал существовать.

26 апреля 1842 года Брестская крепость - мощное фортификационное сооружение общей площадью 4 кв.км - вступило в строй действующих крепостей России.

Крепость Брест-Литовск в 1840 г. М.Залесский, 1840 г. (Музей героической обороны Брестской крепости)

С 1835 года на территории Волынского, Кобринского и Забугского предместий стал возводиться новый город. Центром стало Кобринское предместье - незатопляемое в паводок, оно было наиболее удобным для строительства. Первоначально в городе возводились в основном деревянные здания в один-два этажа. В юго-восточной части Кобринского предместья на берегу реки Мухавец был разбит городской сад. В нем разместился деревянный летний театр уникальной конструкции: сцена легко трансформировалась в эстраду, арену цирка и театральные подмостки.

На территории нового города за средства, полученные в виде компенсации за церковное имущество, земли и здания, отчужденные во время строительства крепости, в 1856 году возведен костел св. Креста, в 1861-м - синагога, 1865-м - Свято-Симеоновский собор.

После окончания строительства железных дорог, связавших Брест с Варшавой, Москвой, Киевом и Гомелем, город стал крупным железнодорожным узлом. В 1870-е годы он пережил значительный подъем и оживление строительства, возросла численность населения. По данным Всероссийской переписи населения 1897 года, в Бресте проживало 46 568 человек.

В конце XIX века в Бресте было развито ремесленное и кустарное производство, перерабатывающие предприятия. В качестве торгового центра город по-прежнему значительно превосходил Минск, Могилев, Гомель и Витебск.

В Первую мировую войну 26 августа 1915 года Брест был оккупирован германскими войсками. 3 марта 1918 года здесь был подписан Брестский мир. В 1919-1920-х годах город заняли польские войска. 1 августа 1920 года в Брест вошли части Красной Армии. По Рижскому мирному договору 1921-го Брест отошел к Польше, где в 1921-1939 годах был центром Полесского воеводства. В сентябре 1939 года произошло воссоединение западных районов Беларуси с БССР, а с 4 декабря Брест стал областным центром.

В Великую Отечественную войну 22 июня 1941 года Брест и Брестская крепость одними из первых приняли на себя удар немецко-фашистских захватчиков. Оборона Брестской крепости продолжалась с 22 июня до 20-х чисел июля 1941 года. Защитники крепости до конца исполнили свой долг перед Родиной, совершили один из величайших подвигов советского народа в истории Великой Отечественной войны. В памяти многих поколений останутся надписи, оставленные на стенах защитниками крепости: "Умрем, но из крепости не уйдем", "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай Родина. 20.VII.41 г.". 8 мая 1965 года крепости присвоено почетное звание "Крепость-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда", а в 1971 году был открыт мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".

В годы войны немецко-фашистские захватчики установили в городе жестокий оккупационный режим. Был создан концлагерь, в котором погибло 27 тыс. человек, а всего за время оккупации в Бресте и Брестском районе гитлеровцы уничтожили 84 тыс. мирных жителей. С первых же дней войны в городе начало активно действовать антифашистское подполье. Город был освобожден 28 июля 1944 года в ходе Люблин-Брестской операции.

По результатам Ялтинской конференции 1945 года была подтверждена граница Польши по Бугу и нахождение Бреста в составе СССР.

Брест современный

За годы Великой Отечественной войны Брест был полностью разрушен. Восстанавливался он по утвержденному в 1948 году генеральному плану. За счет прилегающих деревень Адамково и Речица увеличилась территория города, основной магистралью стала улица Московская, устремлявшаяся от крепости через весь город на восток.

В 60-е годы XX века был создан Восточный промышленный узел, построены электромеханический и электроламповый заводы, завод газовой аппаратуры, чулочный комбинат, областная типография, комбинат строительных материалов. Быстрыми темпами возводились жилые массивы, начали активно застраиваться бывшие деревни Вулька и Ковалево на левом берегу Мухавца. В центральной части города были возведены кинотеатр "Беларусь", гостиница "Интурист", открыт инженерно-строительный институт (ныне Брестский государственный технический университет).

С 1976 года в Бресте действует аэропорт, в 1981-м пущен первый троллейбус. Железнодорожные линии и автодороги связывают город с Минском, Гродно, Гомелем, Вильнюсом, Москвой, Брянском, Киевом, Варшавой и Белостоком. Брестский железнодорожный узел является одним из крупнейших в Центральной Европе.

Промышленный потенциал города преимущественно ориентирован на выпуск потребительских товаров. Продукция отдельных предприятий уникальна и не имеет аналогов в республике. Это прежде всего газовые плиты и электрические лампочки различных модификаций, спортивная одежда, швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия. Высокий удельный вес приходится и на пищевую промышленность. Среди крупных пищевых предприятий - ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Брестское пиво", ОАО "Брестский мясокомбинат", СП "Санта Бремор" и другие.

В Бресте созданы все необходимые условия для отдыха, занятий физической культурой и спортом. В городе действуют ледовый дворец, легкоатлетический манеж, спорткомплексы "Виктория" и "Брестский", стадион "Строитель".

Брест - один из важнейших культурно-исторических центров Беларуси. В развитии культурных традиций заметную роль играют мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", областной театр драмы и музыки, областной театр кукол, парк культуры и отдыха, библиотеки. История города отражена в экспонатах областного краеведческого музея и его филиалов: археологическом музее "Берестье", а также в музеях "Спасенные художественные ценности" и истории города. Культурная жизнь Бреста в 1996 году отметилась проведением первого международного театрального фестиваля "Белая Вежа". Вскоре этот театральный форум стал одной из визитных карточек города.

Город Брест имеет свой герб: в голубом поле барочного щита серебряный лук со стрелой, направленной наконечником вверх. Герб утвержден решением Брестского городского Совета народных депутатов 26 января 1991 года. Город имеет свой флаг и гимн.-0-