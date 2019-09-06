ДОСЬЕ: Брест празднует 1000-летний юбилей

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 6 сентября 2019
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:14 Праздники культур Азербайджана и Молдовы пройдут в Верхнем городе 7-8 сентября Афиша
10:10 Лукашенко приехал в Брест на 1000-летие города Президент
09:54 БелАЗ представил новую модель 90-тонного самосвала Экономика
09:54 Ребенок лишился глаза после нападения сороки в Великобритании Калейдоскоп
09:50 В Петрикове при пожаре в пятиэтажке эвакуировано 8 человек Происшествия
09:46 Занятия по тхэквондо организовали в Академии управления при поддержке посольства Республики Корея Регионы
09:40 В Судане объявили состав нового правительства В мире
09:33 Город с 1000-летней историей. Брест в уникальных фотографиях БЕЛТА Культура
09:30 Золотовалютные резервы Беларуси выросли до рекордных $8,9 млрд Экономика
09:22 Сборная Беларуси сегодня проведет гостевой матч с эстонцами в квалификации Евро-2020 Спорт
09:21 Румас и Медведев проведут переговоры в Москве Политика
08:56 Лида отметит свое 696-летие рыцарским турнирном и фестивалем хмеля, солода и воды Регионы
08:49 Национальный исторический музей выставит знаменитые фотоработы Моисея Наппельбаума Афиша
08:46 Азаренко и Барти вышли в финал парного разряда на US Open, лишь один гейм отдав Саснович с Кужмовой Спорт
08:38 Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе В мире
08:17 В Белгосфилармонии пройдет концерт к 100-летию Виктора Мержанова Афиша
08:09 В Центре безопасности в Витебске проведут День открытых дверей Регионы
08:00 ДОСЬЕ: Брест празднует 1000-летний юбилей Регионы
07:44 Премьеры, обменные гастроли, творческие встречи - Гомельский молодежный театр открывает сезон Культура
07:38 Жертвами урагана "Дориан" на Багамах стали 30 человек В мире
07:28 Акция "Пьяному не место за рулем!" стартует в Гомельской области Регионы
07:18 Дом-музей I съезда РСДРП приглашает посетить выставку "Игры разума" Культура
07:08 Делегации из 12 стран поздравят брестчан с тысячелетием города Регионы
07:00 Картина дня: доклад главы МВД, развитие калийной отрасли и новации Трудового кодекса Общество
00:33 В Саратовской области вертолет совершил жесткую посадку В мире
05.09.19
05.09.19 23:49 Певец Григорий Лепс перенес две хирургические операции В мире
05.09.19 23:12 Караев о тотальных проверках на полиграфе: это не панацея Общество
05.09.19 22:43 Белорусская милиция ориентирована на предупреждение коррупционных преступлений Общество
05.09.19 22:39 Назван самый популярный город в мире Калейдоскоп
05.09.19 22:08 Караев рассказал подробности раскрытия ограбления ювелирного магазина в Минске Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
06 сентября 2019, 08:00

ДОСЬЕ: Брест празднует 1000-летний юбилей

Новости темы "1000-летие Бреста"
Город с 1000-летней историей. Брест в уникальных фотографиях БЕЛТА
Делегации из 12 стран поздравят брестчан с тысячелетием города

Брест в этом году отмечает свое тысячелетие. Город прошел трудный путь борьбы и побед, многократно разрушался, но каждый раз восставал из руин и вновь расцветал.

Праздничные мероприятия в честь юбилея города пройдут 6-8 сентября. Логотипом тысячелетия уже брендирован общественный транспорт, праздничная символика нанесена на витрины магазинов и кафе. На главной пешеходной улице - Советской - появился большой баннер для записи поздравлений, где жители и гости города желают Бресту благополучия, процветания, мирного неба и добра, а также благодарят за уют и тепло.

На улице Я.Купалы заработал новый фонтан - такой подарок городу сделал Брестский чулочный комбинат. Также открылось новое здание автовокзала, а журналисты и блогеры высадили березовую аллею в парке 1000-летия Бреста.

В честь юбилея белорусские альпинисты подняли флаг Бреста на вершину Сибирь в горах Восточный Саян.

Основные праздничные мероприятия состоятся 6-8 сентября более чем на десяти тематических площадках, по всему городу развернутся праздничные ярмарки-продажи.

6 сентября в рамках программы "Брест юбилейный" пройдут первый международный детский фестиваль театров и книг, праздник фольклорного искусства "Таночак", смотр-конкурс ведущих игровых программ "Берасцейскія забаўлянкі", будет представлен музыкальный проект "Город Света". Завершится первый праздничный день международным парадом оркестров стран СНГ "Марш 1000-летия".

Следующий день, 7 сентября, пройдет под лозунгом "Брест праздничный". В храмах Бреста прозвучат молитвы о городе и его жителях, а в полдень христианские храмы устроят колокольный перезвон.

В этот день гости праздника увидят выставки ремесленников, народных мастеров, дефиле-показ этнокостюмов "Модны стыль - народны тэкстыль". На музыкальных площадках выступят творческие коллективы и исполнители из Беларуси, Индии, Франции. На площадке у фонтана будут экспонироваться фотовыставки, а в выставочном зале откроется экспозиция белорусских художников "АРТ-Брест-1000". Брестский хоккейный клуб станет ареной спортивных состязаний, показательных выступлений спортсменов, конно-спортивной школы и игровых конкурсов.

Знаковым мероприятием дня обещает стать карнавал. Красочные композиции на передвижных платформах готовят многие субъекты хозяйствования. В театрализованной форме будет отражена тысячелетняя история Бреста. В карнавале примут участие лучшие творческие коллективы города, в национальных костюмах пройдут студенты стран СНГ, участвующие в фестивале Дружбы. Мероприятию добавят колорит музыкальные коллективы из Беларуси, Казахстана, России, Латвии и Польши. В Брест они съедутся на фестиваль оркестров.

В воскресенье, 8 сентября, организаторы праздника "Брест фестивальный" предлагают насладиться фестивалями уличных театров, воздушных змеев, красок и семейным праздником "Любовь есть". Также в этот день состоится второй легкоатлетический пробег "БрестПолуМарафон".

Планируется, что в праздновании тысячелетия Бреста примут участие более 40 делегаций. С юбилеем города жителей поздравят представители всех областных центров Беларуси, а также побратимы из-за рубежа. Ожидается приезд партнеров из Украины, России, Израиля, Польши, Нидерландов, Болгарии, Германии, Сербии, Гвинеи-Бисау, Словакии, Венгрии, Латвии.

Брест исторический

Брест (летописные названия - Берестье, Брест-Литовск, Брест-над-Бугом) - один из древнейших городов Беларуси. Впервые он упоминается в 1019 году в "Повести временных лет" как крупное, хорошо укрепленное поселение.

Одна из легенд, рассказывающая о возникновении города, гласит, что один богатый купец с товарищами отправился в Литву. Путь им преградила болотная трясина, в которой намертво увязли повозки, а лошади не могли сделать ни шагу. Тогда люди нарубили берез и выстлали ими черную топь. В честь благополучного перехода на небольшом островке они выстроили капище в честь языческого бога Велеса. На обратном пути купцы сделали привал у Велесова капища, срубили несколько изб и решили остаться в этих местах навсегда. Но не забыли трудной дороги по болотам - назвали свое поселение Берестьем. Однако возможно, что название города произошло также от слов "береста" (береза) или от "берест" (вид вяза), буйно произраставших на месте древнего поселения.

Битва Святополка и Ярослава на р. Альте в 1019 г. Миниатюра радзивилловской летописи
Битва Святополка и Ярослава на р. Альте в 1019 г. Миниатюра радзивилловской летописи

В XI-XII веках через город проходили важнейшие торговые тракты в Польшу, страны Балтии и Европу. Выгодное географическое положение древнего Бреста позволяло ему контролировать водные пути по рекам Мухавец и Западный Буг к Балтийскому морю. Это привлекало внимание киевских, владимиро-волынских, галицко-волынских князей, польских королей и феодалов, которые поочередно отстаивали свое право на владение городом.

С 1199 года Брест в составе Галицко-Волынского княжества получил значительную самостоятельность. В этот период в городе был построен деревянный замок.

Для защиты от внешних врагов по приказу волынского князя Владимира Васильковича в 1276-1288 годах в Бресте была возведена башня из брускового кирпича и камня. Ее высота равнялась 20 м, толщина стен - 1,3 м, благодаря чему она успешно отражала атаки камнеметных машин. Башня служила центром обороны и командным пунктом города более пяти веков, пока не была разобрана в 1830-х годах во время строительства Брестской крепости.

Берестье в XIII в. Е. Ковальчук, 1996 г. (Музей истории города)
Берестье в XIII в. Е. Ковальчук, 1996 г. (Музей истории города)

С первой половины XIV века Брест - владение великого князя ВКЛ Гедимина, затем Кейстута. В 1349-1366 годах город находился под властью польского короля Казимира III. В 1379 году подвергся нападению рыцарей Тевтонского ордена. Захватить замок им не удалось, но сам город был разгромлен и сожжен.

В 1390 году великий князи литовский Ягайло овладел Брестом, тогда же городу было даровано Магдебургское право. Бресту также было позволено использовать герб и печать, которые впоследствии неоднократно менялись.

Дарование Берестью права на самоуправление. В. Ковальчук, 1996 г. (Музей истории города)
Дарование Берестью права на самоуправление. В. Ковальчук, 1996 г. (Музей истории города)

К началу XV века Брест с населением 5 тыс. жителей сформировался как торгово-ремесленный и культурный центр ВКЛ. Однако дальнейшему развитию города помешали нападения Тевтонского ордена: с 1403 года крестоносцы по несколько раз в год совершали опустошительные набеги на белорусские, польские и литовские земли. В декабре 1409 года на встрече в брестском замке польский король Ягайло и великий князь литовский Витовт приняли решение о начале Великой войны 1409-1411 годов против Тевтонского ордена. Брестская хоругвь принимала участие в Грюнвальдской битве 1410 года.

Великий князь литовский Витовт. Фрагмент картины “Грюнвальдская битва”. Я. Матейко, 1878 г.
Великий князь литовский Витовт. Фрагмент картины “Грюнвальдская битва”. Я. Матейко, 1878 г.

В 1413 году после административной реформы ВКЛ Брест вошел в состав Трокского воеводства и стал центром Брестского староства. В феодальную войну 1432-1439 годов сожжен войсками великого князя Свидригайлы. Привилеем 1441 года отнесен к главным городам ВКЛ, с 1566 года - центр Брестского воеводства.

Во второй половине XV века стала возрастать роль сухопутных "дорог-гостинцев", Бужанско-Припятский водный путь утратил свое ведущее значение. Одна из наиболее значительных дорог, проходивших через Брест, соединяла столицы Польши и ВКЛ - Краков и Вильно. От этого пути ответвлялись дороги на Минск, Смоленск, Москву и Киев.

В 1500 году Брест был захвачен крымскими татарами. 15-тысячное войско хана Менгли Гирея разорило и разрушило город. Не покорив замок, но получив от горожан большой откуп, татары отступили. И вновь город быстро восстановился. Брестчане были освобождены от налогов при торговле пивом, медом и воском. В пользу города шли сборы с привозного зерна, часть доходов каждой лавки и корчмы, городская ратуша содержалась на средства бани и воскобойни. Окрепли торговые связи городского купечества со Слуцком, Минском, Могилевом, а также с украинскими, польскими и литовскими городами. Трижды в год проводились двухнедельные международные ярмарки.

С 1520 года Брест - центр повета Подляшского воеводства. Пожар 1525 года уничтожил замок и административный центр города. После этого деревянные дома стали строиться не выше двух этажей, а пострадавшие от стихии горожане на 10 лет были освобождены от всех налогов и повинностей.

В XVI веке в ВКЛ стали распространяться реформационное движение и кальвинизм. В 1550 году глава кальвинистов ВКЛ Николай Радзивилл Черный стал брестским старостой. По его инициативе и на его средства в 1553 году в Бресте были построены первые на белорусских землях кальвинский собор и типография, которая в 1570 году прекратила свою деятельность. В 1563 году в Брестской типографии была напечатана всемирно известная Брестская (Радзивилловская) Библия, представлявшая собой полный текст Священного писания на польском литературном языке XVI века. Эта Библия, насчитывавшая 738 страниц и 14 гравюр-иллюстраций, стала одним из самых полных и совершенных изданий своего времени на территории ВКЛ. Впервые в истории белорусского книгопечатания в Брестской Библии размещен предметный указатель.

Люблинская уния 1569 года объединила ВКЛ и Польшу в новое государство - Речь Посполитую. В этот период в документах Брест зачастую упоминается и как Брест Литовский. В том же году в Бресте на церковном соборе в Николаевской церкви была провозглашена Брестская уния, объединившая на территории Речи Посполитой православную и католическую церкви.

В первой половине XVII века в Бресте проживали свыше 10 тыс. человек, существовало 14 цехов, объединявших мастеров 48 профессий. В 1641 году на Рыночной площади была отстроена новая каменная ратуша, где разместились торговые лавки, магистрат и суд. Наиболее значительным было мукомольное производство: в городе работало 10 водяных мельниц.

В 1623 году в центральной части города был возведен иезуитский коллегиум с библиотекой и аптекой. В коллегиуме изучалось семь свободных наук, богословие, латинский и греческий языки, а с 1634 года здесь преподавали только профессора. В иезуитском коллегиуме учился, а позднее работал помощником ректора и преподавал философию известный мыслитель-атеист и общественно-политический деятель Казимир Лыщинский, сожженный в 1689 году в Варшаве за свой трактат "О несуществовании Бога". В конце XVII века в брестском коллегиуме появился первый в Беларуси школьный театр.

Во времена восстания Богдана Хмельницкого (1648-1654) и русско-польской войны (1654-1667) Брест не раз становился ареной боевых действий. В 1649 году оказавшийся во власти повстанцев город в очередной раз был разрушен, погибли тогда более 2 тыс. из 10 тыс. жителей.

В 1659 году в Бресте был открыт монетный двор для чеканки мелкой монеты - солида, чтобы выплачивать долг войскам и пополнить опустевшую государственную казну.

В Северную войну в 1657 году город был сожжен шведскими войсками, а освобожден 20 августа 1658 года отрядом под командованием М.К.Радзивилла.

Осада Берестья шведами в 1657 г. Е.Дальберг. Гравюра, 1659 г. (Музей истории города)
Осада Берестья шведами в 1657 г. Е.Дальберг. Гравюра, 1659 г. (Музей истории города)

В середине XVIII века в Бресте начинается развитие промышленного производства. В 1770 году открылась первая в Беларуси королевская суконная мануфактура, насчитывавшая 7 ткацких станков и 12 прялок. Создание мануфактуры связано с именем последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского, родившегося в поместье Волчин на Брестчине.

В 1794 году национально-освободительное восстание под руководством уроженца Брестчины Тадеуша Костюшко потерпело поражение. Произошел третий раздел Речи Посполитой, в результате которого в 1795 году город вошел в состав Российской империи. Став уездным, Брест утратил прежнее административное значение и право на самоуправление. Первоначально он относился к Слонимской, позднее к Литовской, а с сентября 1801 года - к Гродненской губернии.

Макет комплекса Бернардинских монастырей и костелов, Н. Власюк, 1998 г. (Музей истории города)
Макет комплекса Бернардинских монастырей и костелов, Н. Власюк, 1998 г. (Музей истории города)

В 1812 году на десятые сутки после начала войны Брест стал ареной сражений, а затем оказался в районе действий 3-й русской армии генерала А.П.Тормасова. Город несколько раз переходил из рук в руки. В декабре 1812 года французские войска окончательно покинули город.

В начале XIX века в городе развивается легкая промышленность, работают суконная фабрика, винокуренный и маслобойный заводы. С завершением строительства шоссейной дороги Брест - Варшава заметно оживились и торговые связи города.

В 1830-х годах по приказу русского царя Николая I на месте древнего города начала строиться крепость. В связи с этим городская застройка была перенесена с территории при слиянии рек Мухавец и Западный Буг на два километра восточнее, а жителям выдана ссуда на постройку новых домов. Постройки старого города были уничтожены или приспособлены для военных целей. Через пять лет после возведения крепости старый город был полностью разрушен и перестал существовать.

26 апреля 1842 года Брестская крепость - мощное фортификационное сооружение общей площадью 4 кв.км - вступило в строй действующих крепостей России.

Крепость Брест-Литовск в 1840 г. М.Залесский, 1840 г. (Музей героической обороны Брестской крепости)
Крепость Брест-Литовск в 1840 г. М.Залесский, 1840 г. (Музей героической обороны Брестской крепости)

С 1835 года на территории Волынского, Кобринского и Забугского предместий стал возводиться новый город. Центром стало Кобринское предместье - незатопляемое в паводок, оно было наиболее удобным для строительства. Первоначально в городе возводились в основном деревянные здания в один-два этажа. В юго-восточной части Кобринского предместья на берегу реки Мухавец был разбит городской сад. В нем разместился деревянный летний театр уникальной конструкции: сцена легко трансформировалась в эстраду, арену цирка и театральные подмостки.

На территории нового города за средства, полученные в виде компенсации за церковное имущество, земли и здания, отчужденные во время строительства крепости, в 1856 году возведен костел св. Креста, в 1861-м - синагога, 1865-м - Свято-Симеоновский собор.

После окончания строительства железных дорог, связавших Брест с Варшавой, Москвой, Киевом и Гомелем, город стал крупным железнодорожным узлом. В 1870-е годы он пережил значительный подъем и оживление строительства, возросла численность населения. По данным Всероссийской переписи населения 1897 года, в Бресте проживало 46 568 человек.

В конце XIX века в Бресте было развито ремесленное и кустарное производство, перерабатывающие предприятия. В качестве торгового центра город по-прежнему значительно превосходил Минск, Могилев, Гомель и Витебск.

В Первую мировую войну 26 августа 1915 года Брест был оккупирован германскими войсками. 3 марта 1918 года здесь был подписан Брестский мир. В 1919-1920-х годах город заняли польские войска. 1 августа 1920 года в Брест вошли части Красной Армии. По Рижскому мирному договору 1921-го Брест отошел к Польше, где в 1921-1939 годах был центром Полесского воеводства. В сентябре 1939 года произошло воссоединение западных районов Беларуси с БССР, а с 4 декабря Брест стал областным центром.

В Великую Отечественную войну 22 июня 1941 года Брест и Брестская крепость одними из первых приняли на себя удар немецко-фашистских захватчиков. Оборона Брестской крепости продолжалась с 22 июня до 20-х чисел июля 1941 года. Защитники крепости до конца исполнили свой долг перед Родиной, совершили один из величайших подвигов советского народа в истории Великой Отечественной войны. В памяти многих поколений останутся надписи, оставленные на стенах защитниками крепости: "Умрем, но из крепости не уйдем", "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай Родина. 20.VII.41 г.". 8 мая 1965 года крепости присвоено почетное звание "Крепость-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда", а в 1971 году был открыт мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".

В годы войны немецко-фашистские захватчики установили в городе жестокий оккупационный режим. Был создан концлагерь, в котором погибло 27 тыс. человек, а всего за время оккупации в Бресте и Брестском районе гитлеровцы уничтожили 84 тыс. мирных жителей. С первых же дней войны в городе начало активно действовать антифашистское подполье. Город был освобожден 28 июля 1944 года в ходе Люблин-Брестской операции.

По результатам Ялтинской конференции 1945 года была подтверждена граница Польши по Бугу и нахождение Бреста в составе СССР.

Брест современный

За годы Великой Отечественной войны Брест был полностью разрушен. Восстанавливался он по утвержденному в 1948 году генеральному плану. За счет прилегающих деревень Адамково и Речица увеличилась территория города, основной магистралью стала улица Московская, устремлявшаяся от крепости через весь город на восток.

В 60-е годы XX века был создан Восточный промышленный узел, построены электромеханический и электроламповый заводы, завод газовой аппаратуры, чулочный комбинат, областная типография, комбинат строительных материалов. Быстрыми темпами возводились жилые массивы, начали активно застраиваться бывшие деревни Вулька и Ковалево на левом берегу Мухавца. В центральной части города были возведены кинотеатр "Беларусь", гостиница "Интурист", открыт инженерно-строительный институт (ныне Брестский государственный технический университет).

С 1976 года в Бресте действует аэропорт, в 1981-м пущен первый троллейбус. Железнодорожные линии и автодороги связывают город с Минском, Гродно, Гомелем, Вильнюсом, Москвой, Брянском, Киевом, Варшавой и Белостоком. Брестский железнодорожный узел является одним из крупнейших в Центральной Европе.

Промышленный потенциал города преимущественно ориентирован на выпуск потребительских товаров. Продукция отдельных предприятий уникальна и не имеет аналогов в республике. Это прежде всего газовые плиты и электрические лампочки различных модификаций, спортивная одежда, швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия. Высокий удельный вес приходится и на пищевую промышленность. Среди крупных пищевых предприятий - ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Брестское пиво", ОАО "Брестский мясокомбинат", СП "Санта Бремор" и другие.

В Бресте созданы все необходимые условия для отдыха, занятий физической культурой и спортом. В городе действуют ледовый дворец, легкоатлетический манеж, спорткомплексы "Виктория" и "Брестский", стадион "Строитель".

Брест - один из важнейших культурно-исторических центров Беларуси. В развитии культурных традиций заметную роль играют мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", областной театр драмы и музыки, областной театр кукол, парк культуры и отдыха, библиотеки. История города отражена в экспонатах областного краеведческого музея и его филиалов: археологическом музее "Берестье", а также в музеях "Спасенные художественные ценности" и истории города. Культурная жизнь Бреста в 1996 году отметилась проведением первого международного театрального фестиваля "Белая Вежа". Вскоре этот театральный форум стал одной из визитных карточек города.

Город Брест имеет свой герб: в голубом поле барочного щита серебряный лук со стрелой, направленной наконечником вверх. Герб утвержден решением Брестского городского Совета народных депутатов 26 января 1991 года. Город имеет свой флаг и гимн.-0-

Теги
Брест досье юбилей
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Занятия по тхэквондо организовали в Академии управления при поддержке посольства Республики Корея
Фото из архива Лида отметит свое 696-летие рыцарским турнирном и фестивалем хмеля, солода и воды
Фото из архива В Центре безопасности в Витебске проведут День открытых дверей
Фото из архива Акция "Пьяному не место за рулем!" стартует в Гомельской области
На улицах Бреста Делегации из 12 стран поздравят брестчан с тысячелетием города
Фото из архива Республиканский форум сельской молодежи пройдет в Минской области 27-28 сентября
Главное
Брест. Фото из архива Лукашенко приехал в Брест на 1000-летие города
Лукашенко принял с докладом главу МВД и поблагодарил за раскрытие ограбления ювелирного магазина
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до рекордных $8,9 млрд
Город с 1000-летней историей. Брест в уникальных фотографиях БЕЛТА
Топ-новости
Лукашенко утвердил финансирование 6 проектов фондом Президента по поддержке культуры и искусства
Картина дня: доклад главы МВД, развитие калийной отрасли и новации Трудового кодекса
Румас и Медведев проведут переговоры в Москве
ДОСЬЕ: Брест празднует 1000-летний юбилей
Минтруда на своем сайте прокомментировало уже 32 новации в Трудовом кодексе
Беспилотники, суперкомпьютеры и электротранспорт - Румас ознакомился с новыми разработками НАН
В Пружанах без вести пропали мать с тремя несовершеннолетними детьми
Механизм работы Фонда поддержки социального предпринимательства в Беларуси разработают до конца года
МВД Беларуси усиливает работу с обращениями граждан и реагирование на публикации в СМИ
Теплая погода ожидается в Беларуси в выходные
Александр Рогачук: многие проекты тысячелетия родились из инициатив брестчан
Белорусы победили россиян на старте суперфинала Евролиги по пляжному футболу
РЕПОРТАЖ: Ветеран Людмила Певнева: люблю смотреть, как люди смеются
Трехметрового героя компьютерной игры Dota 2 создал мастер из Браславского района
От виртуальной зачетки до электронного университета. Как в БГУ реализуют стратегию цифровой трансформации
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 1000-летие Бреста Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.