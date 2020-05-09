ДОСЬЕ: К 25-летию открытия мемориального комплекса "Буйничское поле"

В Беларуси есть места, священные для всех поколений. Одним из них является мемориальный комплекс "Буйничское поле" - место исторических военных событий на северо-западной окраине деревни Буйничи Могилевского района.

Издревле Могилевщина находилась на перекрестке европейских дорог. Здесь проходил знаменитый путь из варяг в греки, и сюда же неизменно ступали завоеватели - шведы, французы, немцы. В 1595 году Буйничское поле стало местом битвы между восставшими крестьянами и казаками под предводительством С.Наливайко и 18-тысячным конным войском магнатов Великого княжества Литовского. В 1812 году здесь состоялось кровопролитное сражение российской армии с французскими войсками.

В июльские дни 1941-го в этом месте проходил передний край обороны города Могилева. На могилевском направлении, как писал в своих воспоминаниях Маршал Советского Союза Георгий Жуков, в те грозные годы наступали четыре пехотные и танковые дивизии, полк "Великая Германия" и другие немецкие части. Обороняла же город одна советская 172-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Михаила Романова.

В начале июля 1941 года на Буйничском поле занял оборону 388-й стрелковый полк под командованием полковника Семена Федоровича Кутепова. Одаренный командир, по определению писателя Константина Симонова, он "был способен на многое, останется он жить под Могилевом". Под руководством Кутепова на рубеже реки Днепр - Бобруйское шоссе - деревня Тишковка была создана глубокоэшелонированная оборона. В течение десяти дней полк подготовил две линии окопов полного профиля, соединенных траншеями. Перед основной линией обороны были созданы сплошные противотанковые минные поля и проволочные заграждения. Кроме того, минные поля были оборудованы и внутри обороны, за передним краем, на вероятных направлениях прорыва танков противника. Продуманно была организована система огня артиллерии и стрелкового оружия. К 10 июля весь полк занял оборону.

Наиболее ожесточенный бой произошел 12 июля 1941 года. Сконцентрировав крупные силы танков, пехоты и артиллерии, враг атаковал позиции полка, рассчитывая прорваться к Могилеву. Бой продолжался 14 часов: артиллерийский обстрел чередовался с танковыми атаками. Воины 388-го полка при поддержке 340-го легкого артиллерийского полка, мужественно сражаясь, подбили и сожгли за день 39 вражеских танков, превратив Буйничское поле в кладбище разбитой техники. Бои на Буйничском поле продолжались и в последующие дни до 22 июля 1941 года. Советские воины уничтожили несколько тысяч фашистских солдат и офицеров. В этом сражении большинство бойцов и командир полка погибли.

12-14 июля на позициях 388-го полка побывал писатель, военный корреспондент Константин Симонов. В то время он работал в газете "Известия" и это был один из его первых выездов на линию фронта. Напарник Симонова фотограф Трошкин узнал, что неподалеку от города артиллеристы полковника Кутепова подбили фашистские танки. Снять технику требовалось во что бы то ни стало: с самого начала войны советская пресса писала о сотнях уничтоженных танков, но снимки не публиковались. Ради сенсационного репортажа газетчики выехали на передовую. Съемка шла под прикрытием взвода автоматчиков, из ближнего леска в любую минуту противник мог открыть огонь. Но работу закончили без помех.

Уезжали с тяжелым сердцем. Кутепов и его люди остаться в живых не могли - это корреспонденты почувствовали, когда покидали линию обороны. Они и сами на стареньком пикапе чудом проскочили кольцо окружения Могилева. Гнали на полной скорости - торопились в Москву с ценнейшей на тот момент информацией. 20 июля по всей стране у стендов с "Известиями" собирались огромные толпы. Панорама подбитых танков лучшим образом демонстрировала, что фашистов можно громить, и весьма успешно.

Впоследствии Симонов рассказал о героической борьбе воинов полка в очерке "Горячий день", романе "Живые и мертвые", ряде других произведений. "Одному человеку этот мирный теперь пейзаж ничего не говорит, - вспоминал Константин Симонов, - а для других - это поле боя... Я не был солдатом, был всего только корреспондентом, однако и у меня есть кусочек земли, который мне век не забыть, - поле под Могилевом".

Константин Симонов во многих своих статьях и книгах вспоминал Могилев в ряду таких славных городов, как Москва, Ленинград, Одесса, Севастополь. Он был поражен беззаветной отвагой, мужеством и храбростью защитников города. О его героической обороне он помнил всю жизнь. Защитники Могилева стали для Симонова эталоном подлинного мужества.

Памятный камень писателю К.Симонову

На Буйничском поле установлен мемориальный знак в память о Константине Симонове. На шестом километре шоссе Могилев - Бобруйск, там, где начинается Буйничское поле, внимание привлекает огромный валун весом 15 т, а на нем - цветы и хорошо знакомое факсимиле - "Константин Симонов". С тыльной стороны камня - мраморная доска: "...Всю жизнь он помнил это поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой прах". От монументального памятника на своей могиле Константин Симонов отказался еще при жизни, сказав, что лучше установить монумент героям, которые здесь воевали и погибли.

9 мая 1995 года на месте героических боев был открыт мемориальный комплекс защитникам Могилева "Буйничское поле", который хранит память о героях Второй мировой войны. Авторы мемориала - архитекторы Владимир Чаленко и Олег Барановский. В центре мемориала площадью более 20 га находится 27-метровая красная каплица (часовня) - символ величия воинского духа. Внутри полусфера верхнего нефа-купола и верхняя часть стен покрыты росписями-фресками с христианскими символами. В частности, здесь изображен образ святого Георгия Победоносца, герои белорусской истории, начиная с великого князя литовского Ольгерда. Также там есть картины обороны Могилева.

Внутри стены часовни облицованы светлым мрамором. На них размещены мемориальные доски с сотнями фамилий воинов и народных ополченцев, участвовавших в обороне Могилева. На возвышенности в центре - "Книга памяти" Буйничского мемориала. Под часовней находится склеп, предназначенный для перезахоронения останков погибших воинов Красной Армии, обнаруженных на полях боев в окрестностях Могилева.

Свод в каплице Буйничского мемориала

"Книга памяти" в каплице Буйничского мемориала

Слева внизу от каплицы расположен небольшой искусственный водоем Озеро Слез. Он символизирует слезы всех матерей, которые потеряли своих детей в годы войны. Посреди озера расположен маленький остров, попасть на который можно по двум мостикам. Справа от часовни хорошо видны остатки противотанкового рва. Немалый интерес представляет и выставка военной техники: орудия, танки, машины. Среди экспонатов попадаются редкие экземпляры, в том числе и немецкий танк, поднятый из реки Друть. В преддверии 75-летия Великой Победы экспозицию под открытым небом на Буйничском поле пополнила инженерная разведывательная машина "Жук".

В апреле 2015 года на мемориальном комплексе "Буйничское поле" появилась Аллея памяти и славы из молодых лип, символизирующих мирные послевоенные годы. Также здесь посадили три дуба в честь трех армий Второго Белорусского фронта, освобождавших Могилев.

В 2017 году на Буйничском поле в память о тех, кто героически защищал Могилев в 1941 году, началось строительство церкви. Чин освящения храма в честь Рождества Иоанна Предтечи состоялся в конце декабря 2019 года.

Во время освящения храма

В апреле 2020-го во время акции "Во славу общей Победы" землю с воинских захоронений Могилевской области передали в храм-памятник в честь Всех Святых в Минске. Торжественный митинг и передача земли прошли на Буйничском поле.

Капсулы с землей с воинских захоронений 21 района и двух городов Могилевской области

Мемориальный комплекс "Буйничское поле" является центром патриотического воспитания молодежи. Здесь проводятся Вахты памяти, уроки мужества, встречи с ветеранами, торжественные приемы учащихся в ряды пионерской организации и Белорусского республиканского союза молодежи, праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы и годовщинам освобождения Могилева.-0-