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ДОСЬЕ: К 630-летию города Молодечно

Регионы 16.12.2018 | 10:20
Молодечно. Фото из архива
Молодечно. Фото из архива

Молодечно находится в 72 км к северо-западу от Минска. Это железнодорожный узел с направлениями на Минск, Полоцк и Вильнюс, автомобильными дорогами связан с Минском, Мяделем, Воложином и Вильнюсом. В городе проживают более 130 тыс. жителей.

История города

Молодечно относится к числу старейших белорусских городов. Поселение на реке Молодчанке, что впадает в полноводную Ушу, впервые упоминается в 1388 году в присяжном листе князя Дмитрия Ольгердовича великому князю Великого княжества Литовского Ягайле. С этого времени и берет начало история Молодечно, богатая многими событиями. В разные годы город принадлежал князьям Мстиславским, Сангушкам, Рагозам, Радзивиллам, Огинским и Тышкевичам.

История не сохранила фактов, кто и когда дал имя этому городу. Одни исследователи предполагают, что происходит оно от названия реки Молодчанки. Другие связывают со словом "молодец": так называли в давние времена воина в дружине князя. Но было и еще одно мнение, что название города возникло от слова "молодость".

Одна из легенд гласит, что в далеком прошлом в водах Уши обитало чудовище, пожиравшее местных жителей. Чтобы спастись от его посягательств, приносили чудищу в жертву молодых девушек. Причем на съедение приходилось отдавать самых красивых девушек селения. Однажды старейшины избрали очередную жертву, а у этой девушки уже был жених. Когда ее повели к реке, жених собрал всех своих друзей и вызвал чудовище на бой. Смело сражались молодые селяне, и чудо-юдо было повержено, а поселение после этого стали называть Молодечно - место защитников молодости и красоты.

С древних времен город играл важную роль на сухопутных и водных путях, связывающих поселения и города в бассейнах Немана и Днепра. Несмотря на сравнительно выгодное географическое положение, в прошлом город развивался очень медленно. В 1623 году в нем насчитывалось всего шесть небольших улиц, где проживало 150 семей.

Неисчислимое множество раз колесницы войны грохотали по молодечненской земле. То напыщенный швед решал свои военные дела с Москвой, то кайзер Вильгельм жаждал захватить славянские земли, то польскому деятелю Юзефу Пилсудскому хотелось создать государство "от моря до моря". Не осталась в стороне Молодеченщина и от освободительных восстаний, которыми руководили легендарные Тадеуш Костюшко, Якуб Ясинский, Кастусь Калиновский.

Во время войны 1812 года 5 декабря около Молодечно был разгромлен арьергард наполеоновской армии. В честь этой победы в Молодечно в 1977 году был поставлен памятник.

В 1864-1920 годах в городе действовала Молодечненская учительская семинария, одно из первых в Российской империи среднее специальное учебное заведение для подготовки учителей начальных школ. За время существования она подготовила более двух тысяч учителей. Из стен этого учреждения вышли крупные деятели науки и культуры - Петр Михайлович Шарангович, Петр Васильевич Метла, Андрей Григорьевич Капуцкий, Иван Адамович Михаленок, Флегонт Игнатьевич Волынец, Семен Александрович Рак-Михайловский, поэт Михась Чарот.

14 января 1873 года жители Молодечно встретили первый поезд, который пришел по только что построенной Либаво-Роменской железной дороге. Она дала новый толчок развитию сравнительно небольшого местечка. Если в 1861 году в Молодечно было всего 746 жителей, то в 1891 - уже 1446, еще через шесть лет - 2393 человека.

С созданием надежной транспортной артерии росла и промышленность. Недалеко от железной дороги был построен спиртзавод. Легендарность его в том, что в Первую мировую войну скопившиеся здесь запасы тоннами выливали на землю, чтобы стоявшие рядом солдаты не соблазнялись. В конце XIX века была построена паровая мельница Добровольского.

Бурные, временами трагические события пережил город в период с 1918 по 1920 год. Он несколько раз переходил из рук в руки, а с 1921 до 1939 года находился под властью Польши. 17 сентября 1939 года город вошел в состав Беларуси. С 1940 года - центр Молодечненского района в Вилейской области.

25 июня 1941 года город был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками и включен в генеральный округ "Беларусь". Молодеченщина не покорилась, а дала пристанище и стала надежной опорой для многочисленных партизанских отрядов. На этой земле вошел в вечность героический подвиг экипажа Николая Гастелло.

Смерть, ужас, разрушения принесли оккупанты жителям этой многострадальной земли. В Молодечненском лагере смерти постоянно находились около 30 тыс. человек, здесь фашисты уничтожили более 33150 советских военнопленных и мирных жителей.

Город Молодечно был освобожден 5 июля 1944 года, а 20 сентября этого же года он стал центром Молодечненской области. С 20 января 1960 года - центр района Минской области.

В 2005 году Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ об объединении Молодечненского района и города Молодечно Минской области в одну административно-территориальную единицу.

Знаменитости Молодечненской земли

Звездой первой величины Молодеченщины, ее славой является Янка Купала, который родился в Вязынке в 1882 году. В детстве будущему поэту приходилось много помогать отцу, который, несмотря на свое шляхетское происхождение, принадлежал к числу безземельных крестьян и вынужден был обрабатывать съемные участки, платя крупные суммы в качестве аренды за использование угодий. Дед поэта арендовал землю у Радзивиллов, но был ими изгнан из родных мест. Этот факт лег в основу купаловской драмы "Раскіданае гняздо". Купала не раз бывал на своей родине, именно здесь он написал и свои поэтические шедевры "Там", "Не тужы", "А хто там ідзе?" и другие.

Молодечненскими тропами ходил, набирался творческого вдохновения композитор и политический деятель Великого княжества Литовского Михал Клеофас Огинский. Некоторое время композитор жил в бывшем родовом имении в деревне Залесье, которое ему подарил дядя - граф Франтишек Ксаверий Огинский. Он после своей смерти завещал Михалу Клеофасу еще и Молодечно.

На Молодеченщине, в деревне Холхлово, некоторое время жил и работал Сымон Будный - продолжатель традиций Франциска Скорины. В деревне Лоск (около Молодечно) в созданной им типографии Будный напечатал свой перевод Нового завета и многие свои сочинения. Здесь он писал о необходимости освоения европейской культуры и отмечал богатые духовные истоки и достижения белорусского народа, призывал к развитию белорусской культуры на родном языке.

Молодечненская земля дала миру знаменитых ученых, внесших неоценимый вклад в исследование Сибири и Дальнего Востока - братьев Бенедикта и Владислава Дыбовских.

Жизненный и творческий путь талантливого историка, археолога, краеведа, этнографа, организатора Минского церковного историко-археологического комитета, Минского церковно-археологического музея Андрея Снитко был связан с этим краем.

В местечке Радошковичи Молодечненского района жил и работал один из основоположников национальной белорусской прозы Ядвигин Ш. (Антон Иванович Левицкий), друг Янки Купалы, Максима Богдановича и Змитрока Бядули.

В 1911 году гостил в деревне Ракутевщина Максим Богданович. Здесь он написал несколько стихотворений, вошедших в единственный прижизненный сборник стихов поэта "Венок".

Во время Первой мировой войны в Молодечно был на армейской службе белорусский актер, режиссер, театральный деятель, создатель профессионального белорусского театра Игнат Буйницкий.

В 1923-1931 годах месяцами жил и работал в Радошковичах Бронислав Тарашкевич, общественный и политический деятель, литературовед, автор первой "Белорусской грамматики для школ".

На Молодечненщине родился генерал-лейтенант Даниил Казакевич, Герой Советского Союза (1945), отличившийся в боях на Курской дуге, при освобождении Беларуси, Польши, в боях в Германии.

С этим краем связан творческий и жизненный путь доктора исторических наук, известного краеведа Геннадия Кохановского. Собранные им музейные предметы хранятся в фондах Минского областного краеведческого музея.

Современный город

Молодечно по праву считают культурным центром Минщины. В нем работают более 20 учреждений культуры и искусства, в том числе Минский областной краеведческий музей, Минский областной драматический театр, Минский областной театр кукол "Батлейка". На площадках Дворца культуры и Летнего амфитеатра проводится около 500 мероприятий в год.

Традиционным стало проведение в Молодечно республиканского фестиваля белорусской песни и поэзии, республиканского театрального фестиваля "Маладзечанская сакавіца", областных праздников "Маладзечанскі кірмаш", конкурса высокой моды "Золотые ножницы" и др.

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в Молодечненском районе имеется более 200 стандартных спортивных объектов, среди которых физкультурно-оздоровительные комплексы в агрогородках Березинское и Лебедево и конно-спортивный комплекс в агрогородке Полочаны. На спортивных объектах проходят соревнования самого высокого уровня. В городе проходят финальные поединки чемпионатов и Кубков страны по волейболу, баскетболу, гандболу.

В городе и районе работают предприятия машиностроения и машинообработки, электротехнической, деревоперерабатывающей, легкой, пищевой промышленности, металлообработки, производства строительных материалов, мебели, парфюмерии и керамических изделий.-0-

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