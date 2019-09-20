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20 сентября 2019, 07:19

ДОСЬЕ: К 75-летию образования Гродненской области

Фото из архива
Фото из архива

Гродненская область отмечает в этом году 75-летие со дня образования.

Лукашенко: Гродненская область славится традициями, основанными на трудолюбии и гостеприимствеЛукашенко: Гродненская область славится традициями, основанными на трудолюбии и гостеприимстве
Глава государства подчеркнул, что Гродненская область славится своими традициями, основанными на трудолюбии, гостеприимстве и радушии. "Испокон веков эта земля энергичных и сильных духом людей, инициативных, деятельных и талантливых", - отметил он.

Регион площадью 25,1 тыс. кв.км расположен на западе Беларуси. На севере Гродненская область граничит с Литвой, на западе - с Польшей.

В состав области входят 17 районов: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Гродненский, Дятловский, Зельвенский, Ивьевский, Кореличский, Лидский, Мостовский, Новогрудский, Ошмянский, Островецкий, Свислочский, Слонимский, Сморгонский и Щучинский. Областной центр - город Гродно. Население области составляет 1 млн 184 тыс. человек.

История Гродненщины

История Гродненщины уходит в глубь веков. Территория региона была заселена людьми с позднего палеолита. Наиболее древние стоянки находились на озере Свитязь, возле деревень Черешля (Новогрудский район), Несиловичи (Дятловский район), Збляны (Лидский район) и около устья р. Котра.

В конце I - начале II тысячелетия на территории нынешней Гродненщины жили восточнославянские (дреговичи, кривичи, волыняне, древляне), западнославянские (мозовшане), восточнобалтийские (литва) и западнобалтийские племена (ятвяги). Со временем славяне постепенно ассимилировали балто-язычное население.

К началу XII века значительная часть Верхнего Понеманья находилась в составе Киевской Руси, появились первые крупные города - Гродно, Новогрудок, Волковыск, Слоним и Лида.

В XII - первой половине ХIV века существовали Гродненское, Новогрудское и Волковысское княжества. Более двух столетий они были форпостом борьбы с агрессией крестоносцев. Эти обстоятельства обусловили образование в XIII-XIV веках многонационального государства - Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского, первой столицей которого стал Новогрудок.

В условиях борьбы против экспансии Тевтонского ордена в замке Крево в 1385 году была заключена знаменитая Кревская уния, положившая начало объединению ВКЛ и Польши. Значительной вехой в совместной борьбе за независимость против внешней агрессии стала Грюнвальдская битва 1410 года, в которой вместе с белорусскими, русскими и польскими полками боролись гродненский, волковысский, лидский и другие полки, и где была одержана блестящая победа над завоевателями.

В XII-XVI веках крупнейшие города и местечки Гродненщины начали играть значительную роль в экономической и культурной жизни региона. Некоторые из них - Гродно, Новогрудок, Слоним - получили самоуправление в соответствии с Магдебургским правом. Гродненская экономия как административно-территориальная единица была в то время одной из самых развитых и богатых в государстве.

После 2-го и 3-го раздела Речи Посполитой в 1793 и 1795 годах территория современной Гродненской области вошла в состав Российской империи. Значительным событием в ее истории отмечен 1801 год, когда была образована Гродненская губерния, ставшая вскоре одной из наиболее экономически развитых губерний Российской империи.

В 1890 году только в Гродно насчитывалось более 70 фабрик и заводов, на которых работали более 2 тыс. рабочих. Табачная фабрика в Гродно в то время была наиболее крупным промышленным предприятием Беларуси. В Слониме получила развитие деревообрабатывающая промышленность, в Дятлово - чулочная, в Сморгони и Ошмянах - кожевенная промышленность.

С началом Первой мировой войны Гродно становится прифронтовым городом, а в сентябре 1915 года его занимают кайзеровские войска.

По условиям Рижского мирного договора 1921 года вся территория современной Гродненской области была включена в состав Польши. В 1939 году Гродненщина вошла в состав БССР, после чего Гродно получил статус районного центра во вновь образованной Белостокской области.

22 июня 1941 года Гродно одним из первых подвергся массированным бомбардировкам немецкой авиации, на подступах к городу развернулись жестокие бои. 23 июля Гродно был оккупирован гитлеровскими захватчиками.

В годы Великой Отечественной войны на территории области получило широкое развитие партийно-комсомольское подполье, были созданы районная антифашистская организация, антифашистская группа в гетто, структуры польского движения Сопротивления. Издавалась подпольная газета "За Советскую Родину". На территории Гродненщины действовали 26 партизанских бригад и 9 отдельных партизанских отрядов.

За годы войны в Гродно немецко-фашистские захватчики уничтожили свыше 51 тыс. мирных жителей и военнопленных. Уничтожено почти все еврейское население города, расстреляна значительная часть интеллигенции. На территории области фашисты уничтожили более 120 промышленных предприятий, почти все колхозы, совхозы и машинно-тракторные станции.

Город Гродно был освобожден 16 июля 1944 года в ходе Белостокской наступательной операции Красной Армии.

20 сентября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР из частей Белостокской, Брестской и Барановичской областей была образована Гродненская область с центром в Гродно.

Согласно договорам Ялтинской конференции, которая состоялась в 1945 году, граница Беларуси и Польши устанавливалась по так называемой линии Керзона. В результате западные приграничные участки Гродненской области были переданы Польше. В 1954 году после укрупнения областей Белорусской ССР к Гродненской области были присоединены участки расформированных Молодечненской и Барановичской областей. Так Гродненщина приобрела современные очертания.

14 июня 2007 года указом Президента Республики Беларусь гербу и флагу Гродненской области присвоен официальный статус. Герб Гродненской области представляет собой французский щит, в красном поле которого изображен золотой зубр. Герб венчает большая золотая городская корона. Щит обрамлен золотыми дубовыми ветками, перевитыми Андреевской лентой голубого цвета. В основу герба положен исторический герб Гродненской губернии, полученный в 1878 году по указу российского императора Александра II. Флаг Гродненской области - прямоугольное красное полотнище с соотношением сторон 1:2. В центре лицевой стороны полотнища размещено изображение герба области без дубовых веток и обвивающей их ленты.

Гродненская область сегодня

Сегодня Гродненщина - динамично развивающийся регион, обладающий значительным производственным и экспортным потенциалом. На долю Гродненской области приходится свыше 10% промышленного производства Республики Беларусь. В числе наиболее крупных предприятий - "Гродно Азот", "Гродненская табачная фабрика "Неман", "Гродненский мясокомбинат", "Беллакт", "Скидельский сахарный комбинат", "Лидское пиво" и другие.

Гродненская область - развитый аграрный регион страны, располагающий достаточным природно-ресурсным потенциалом для удовлетворения потребностей экономики.

В последние годы на Гродненщине ведутся масштабные преобразования в энергетике, прежде всего связанные с переходом на возобновляемые источники энергии. В 2013 году в Островецком районе началось возведение Белорусской атомной электростанции.

Гродненская область заметно выделяется среди других областей республики своим национальным и религиозным составом. Численность белорусов составляет 66,7%, поляков - свыше 20%, затем следуют русские, украинцы, литовцы, татары, евреи и другие национальности. В регионе действует более 500 религиозных организаций 16 конфессий, в том числе 480 религиозных общин, расположено свыше 500 культовых зданий.

Гродненщина - архитектурная жемчужина Беларуси. В культурном наследии региона ведущую роль играют прекрасные архитектурные ансамбли, отражающие различные периоды истории Гродненщины.

В Гродно расположены Старый и Новый замки, которые были резиденциями великого князя литовского Витовта и короля Стефана Батория; Фарный костел, на освящении которого в 1705 году присутствовали король Август II и российский государь Петр I; Коложская церковь, один из древнейших действующих храмов Беларуси; лютеранская кирха, единственная действующая лютеранская церковь в Беларуси.

На территории области находятся Августовский канал, искусственный водный путь, связавший Балтийское и Черное моря; дворцово-парковый ансамбль в деревне Святск, напоминающее французский Версаль; дворец Друцких-Любецких и Святополк-Четвертинских в Щучинском районе. Широкой известностью пользуются замковые сооружения - Лидский замок, главный форпост принеманских земель против набегов крестоносцев в 1323 году; Гольшанский замок, когда-то служивший роскошной резиденцией подканцлера ВКЛ Павла Стефана Сапеги; Любчанский замок, возведенный влиятельным магнатом ВКЛ Яном Кишкой и талантливым полководцем Янушем Радзивиллом; Новогрудский замок, где проходила церемония коронации первого князя ВКЛ Миндовга. В городском поселке Мир расположен Мирский замок, в 2000 году включенный в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

На юго-западе Гродненской области расположен знаменитый Национальный парк "Беловежская пуща". Решением ЮНЕСКО он включен в Список всемирного наследия человечества, в единую мировую систему наблюдения за изменениями в окружающей среде. В Беловежской пуще произрастает 889 видов высших растений, встречаются 59 видов млекопитающих, 227 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных, 27 видов рыб и около 8,5 тыс. видов насекомых. Самое крупное животное беловежских лесов - зубр, один из наиболее древних видов животных. Письменные упоминания о нем известны с III в. до н.э.

По территории области протекает Неман - третья по величине река в Беларуси протяженностью 937 км.

Гродненщина имеет богатые культурные традиции. Здесь родились такие широко известные люди, как Кастусь Калиновский, Игнат Домейко, Евфим Карский, Элиза Ожешко, Ян Чечот, Лев Бакст и многие другие.-0-

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