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04 декабря 2019, 07:05

ДОСЬЕ: К 80-летию образования Брестской области

Белая Вежа (город Каменец, Брестская область). Фото из архива
Белая Вежа (город Каменец, Брестская область). Фото из архива

В этом году Брестская область отмечает 80-летний юбилей. Точкой отсчета стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 1939 года "Об образовании Барановичской, Белостокской, Брестской, Вилейской и Пинской областей в составе Белорусской ССР". Сегодня на территории области расположены 20 городов, 9 поселков городского типа, около 2,2 тыс. сельских населенных пунктов. В регионе проживают около 1,4 млн человек.

История Брестчины

Заселение территории Брестской области началось 10-9 тыс. лет до н.э. племенами свидерской культуры, которые двигались на север и восток из южной Польши по долинам рек Западный Буг, Горынь, Стоход, Стырь. В эпоху мезолита (9-5 тыс. лет до н.э.) произошло сплошное заселение Брестчины первобытными людьми.

В VIII-X веках практически всю территорию области заселяло восточнославянское объединение племен - дреговичи. Впервые они упоминаются в недатированной части "Повести временных лет" византийским историком Константином Багрянородным в X веке. Дреговичи принадлежали к наиболее развитым в социальном отношении племенам, имели свое политическое объединение - "княжение". В X веке земли дреговичей вошли в состав княжеств Киевской Руси.

Первые летописные упоминания о Берестье (Бресте), одном из старейших городов после Полоцка и Турова на территории современной Беларуси, относятся к 1017 году (Новгородская летопись). В период существования раннефеодальных государств Киевской Руси Брестчина входила в состав Туровского, Туровско-Пинского, Киевского, Галицкого и Владимиро-Волынского княжеств. С середины XII века она попадает под власть Волынского княжества, а в 20-е годы XIV столетия входит в состав Великого княжества Литовского.

Вскоре ряд городов, расположенных на территории области, начал играть видную роль в административной структуре ВКЛ: Каменец стал центром повета, Брест и Пинск - центрами староств Трокского воеводства. В XV веке существенно возросло значение Бреста, ставшего в 1566 году центром воеводства. После создания в 1569 году Речи Посполитой Брестское воеводство, включая территорию, практически полностью совпадающую с границами современной Брестской области, осталось в составе ВКЛ.

После раздела Речи Посполитой в 1794 году в Бресте и в прилегающих регионах началось национально-освободительное восстание. В результате в 1795-м Брестский повет оказался в составе Слонимской губернии, в 1797-м Слонимская и Виленская губернии были объединены в Литовскую губернию с центром в Вильно. В 1801 году Литовская губерния вновь разделена на Виленскую и Слонимскую (с 1802 года - Гродненскую) губернии.

Великая война 1812 года также не обошла Брестчину. Брест и окрестные местечки неоднократно переходили из рук в руки - от русских войск к наполеоновским и наоборот. В истории оставили след сражения под Брестом и Городечно (Пружанский район).

В тридцатых годах XIX века в месте слияния рек Буг и Мухавец начинается сооружение Брестской крепости, которая должна была стать одним из звеньев оборонительного пояса из девяти крепостей, возводимых на западных рубежах Российской империи. Гигантская по меркам того времени стройка стерла с лица земли древний Брест. В то же время она дала работу тысячам местных крестьян и мастеровых, послужила развитию дорожной сети.

В XIX веке увеличилась численность населения, возросла и общая просвещенность. На территории Брестского повета повсеместно создавались народные училища, церковноприходские школы. Средних учебных заведений не было. По данным первой всеобщей переписи населения Российской империи, состоявшейся в 1897 году, на территории Брестского района проживали около 45 тыс. человек, из которых 50,3% составляли женщины.

Первая мировая война пришла на территорию региона в 1915 году. Отступавшие русские войска имели приказ - не оставлять врагу ничего ценного. Обыденным стало зрелище разрушенных сел и сожженных городов. Огромное количество беженцев, лишившихся крова и пищи, двинулось на восток. В августе 1915 года территория Брестского района после происходивших здесь боев была занята кайзеровскими войсками. Германская оккупация продолжалась до начала 1919 года.

В 1918 году между правительством большевиков и Германией был заключен мирный договор, вошедший в историю как Брестский мир. Часть территории отходила к Украинской народной республике, часть оставалась под управлением немецких оккупационных войск. В 1919-1920 годах регион стал ареной борьбы между Красной и польской армиями.

По условиям Рижского мирного договора, подписанного в 1921 году, советско-польская граница отодвинулась далеко на восток. К Польше отошли Каменецкий и Малоритский районы в их нынешних границах, а также ряд деревень, которые и поныне находятся в Белостокском воеводстве Республики Польша. Брестский район в составе Брестского повета также стал частью Польши.

После нападения фашистской Германии 1 сентября 1939 года на Польшу Красная армия 17 сентября перешла советско-польскую границу и заняла территорию Западной Беларуси. В октябре 1939 года был принят закон о включении Западной Беларуси в состав Белорусской ССР. 4 декабря 1939 года были образованы области, в том числе и Брестская, а в январе 1940 года - районы.

Мирная жизнь Брестчины и всей республики была прервана вероломным нападением Германии на Советский Союз. 22 июня 1941 года Брест и Брестская крепость одними из первых подверглись артобстрелу и воздушной бомбардировке. Оборона крепости, в которой в момент атаки находилось около 6-7 тыс. военнослужащих, продолжалась с 22 июня до 20-х чисел июля 1941 года.

В первые недели войны территория Брестчины была оккупирована гитлеровскими войсками. В Бресте немецко-фашистские захватчики установили жестокий оккупационный режим. Был создан концлагерь, в котором погибло 27 тыс. человек, а всего за время оккупации в Бресте и Брестском районе гитлеровцы уничтожили 84 тыс. мирных жителей. С первых дней оккупации на Брестчине началось развертывание партизанского движения. Уже 26 июня 1941 года в Пинске был сформирован первый на территории Беларуси партизанский отряд под командованием В.Коржа.

Территория области была освобождена в ходе летней наступательной операции Красной Армии 1944 года. Областной центр вновь стал советским 28 июля.

По результатам Ялтинской конференции 1945 года была подтверждена граница Польши по Бугу и нахождение Бреста в составе СССР.

В послевоенное время на Брестчине активно велось строительство, восстанавливались сельское хозяйство и промышленность. В начале 1954 года произошло укрупнение Брестской области за счет присоединения к ней Пинской области и части Барановичской. С этого времени территория Брестчины существует в нынешнем виде.

В 1967 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Брестская область за достигнутые успехи была награждена орденом Ленина.

Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2004 года №446 учреждены официальные геральдические символы Брестской области. Герб выполнен в виде барочного щита, разделенного выпуклым уплощенно-зубчатым делением, верхняя часть - голубая, в нижней, красной, изображен золотой зубр. Флаг повторяет цветовую гамму и символы герба.

Брестчина современная

Сегодня Брестская область - регион высокого потенциала, обладающий развитым промышленным комплексом. Он включает около 250 основных предприятий различных отраслей. Промышленность обеспечивает более трети валового регионального продукта и производит более 10% республиканских объемов продукции промышленного производства.

В структуре промышленности наибольший удельный вес занимает пищевая и перерабатывающая промышленность. Динамично развивающийся агропромышленный комплекс области обеспечивает почти 25% общереспубликанского экспорта продуктов питания. Причем по данному показателю Брестчина - абсолютный лидер среди регионов Республики Беларусь.

Существенный сегмент в структуре производства области занимают также машиностроение и металлообработка, стройиндустрия, легкая промышленность и производство мебели.

Далеко за пределами не только области, но и республики в целом известны такие промышленные бренды Брестчины, как "Савушкин продукт", "Санта Бремор", "Гефест", "Пинскдрев", игрушки "Полесье" и ряд других. Среди крупнейших промышленных производителей области - барановичский "Атлант", Жабинковский сахарный завод, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, 558-й авиаремонтный завод, пинское "Полесье", Ивацевичдрев, микашевичский "Гранит", "Белсолод" и другие.

Существенный вклад в промышленный потенциал области вносят предприятия свободной экономической зоны "Брест", насчитывающей 75 резидентов.

На территории Брестской области функционируют 3 научно-технологических парка, резидентами которых являются 70 организаций.

На Брестчине сформировалась конкурентоспособная туристическая индустрия, содействующая развитию региональной экономики. Брестскую область за последние 5 лет в туристических целях посетили 826,5 тыс. туристов, из которых треть - иностранные граждане из более чем 80 стран.

На территории области расположены Ружанский замок, старинная резиденция могущественной династии Сапегов; великолепная усадьба в стиле барокко Марцелия Немцевича в деревне Скоки, миниатюрный дворец с необычной ассиметричной архитектурой "Пружанскі палацык" - единственная в Беларуси восстановленная усадьба в стиле модерн; Дворец Пусловских в Коссово; музей-усадьба Тадеуша Костюшко; музей-усадьба Адама Мицкевича "Заосье"; родовая усадьба Достоевских и музей Наполеона Орды в Вороцевичах.

Неизменный интерес у туристов вызывает 700-летняя Каменецкая башня, часто называемая Белой вежей. За свою историю она не однажды выдерживала осады крестоносцев и татар, сегодня это единственное уцелевшее сооружение подобного типа в Беларуси.

На северо-западе области раскинулся уникальный памятник природы с обширными охотничьими угодьями, один из древнейших лесных заповедников Европы - Государственный национальный парк "Беловежская пуща". Решением ЮНЕСКО он включен в Список всемирного наследия человечества и в единую мировую систему наблюдения за изменениями в окружающей среде. В Беловежской пуще произрастает 889 видов высших растений, встречаются 59 видов млекопитающих, 227 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных, 27 видов рыб и около 8,5 тыс. видов насекомых. Самое крупное животное беловежских лесов - зубр - один из наиболее древних видов животных. Письменные упоминания о нем известны с III века до н.э.

Самая крупная и значимая туристическая достопримечательность Брестской области - Брестская крепость-герой. В начале Великой Отечественной войны главная цитадель Беларуси первой приняла удар и 28 дней сдерживала натиск немецко-фашистских захватчиков. В честь защитников крепости был возведен грандиозный мемориальный комплекс, в центре которого установлен монумент "Мужество" высотой 33,5 м с изображением воина и знамени. Уникальный архитектурно-скульптурный ансамбль под открытым небом рассказывает о событиях героической обороны. Здесь можно увидеть 100-метровый штык-обелиск - символ победы над врагом, почтить память павших на площади Церемониалов, посетить музей обороны Брестской крепости, побывать на месте одного из древнейших каменных зданий старого Брест-Литовска - Белого дворца.

На Брестчине родились такие известные люди, как Наполеон Орда, художник, композитор, скульптор, автор десятков белорусских пейзажей с изображениями усадеб и дворцов; Адам Мицкевич, поэт и публицист; Тадеуш Костюшко, военный, общественный и политический деятель; Евгения Янищиц, поэтесса; Менахем Бегин, политический деятель Израиля, седьмой премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира; Станислав II Август Понятовский, последний король польский и великий князь литовский в 1764-1795 годах; Хаим Азриэль Вейцман, ученый-химик, первый президент государства Израиль; Петр Климук, первый белорусский космонавт, трижды побывавший в космосе; Михаил Пташук, кинорежиссер, автор фильмов "Знак беды", "Возьму твою боль", "В августе 44-го".-0-

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