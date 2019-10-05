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05 октября 2019, 09:33

ДОСЬЕ: К 975-летию Новогрудка

Один из древнейших городов Беларуси - Новогрудок - в этом году отмечает 975-летие.

Праздничные мероприятия в честь юбилея города пройдут 5 октября. В этот день во всех храмах города устроят праздничные богослужения и перезвон колоколов. Церемония открытия праздника состоится на главной сцене на площади Ленина. Здесь с концертом выступят звезды белорусской эстрады и артисты, приехавшие из городов-побратимов.

Чаша Новогрудского замка примет фестиваль исторической реконструкции "Меч короля". Гостей праздника ждут пешие и конные битвы, турнир алебардистов и лучников, выступление средневековых артистов и танцевального театра. Здесь же развернется ярмарка ремесленников и рыцарский лагерь. А Малый замок приглашает всех на фестиваль "Многонациональная Новогрудчина. Сердца, звучащие в унисон".

На протяжении всего праздника будут проводиться интерактивные экскурсии и тематический квест, откроются музей под открытым небом, вернисаж художников "Новогрудский Монмартр", арт-площадки, литературно-историческая галерея. Состоится презентация книги Владимира Лиходедова "Новогрудок. Путешествие во времени". Будут организованы спортивные состязания и развлечения, в частности конкурс воздушных змеев.

К юбилею запланировано открытие памятного знака "Въездная брама" как символа древности и гостеприимства города. Установлены символичные въездные ворота на улице Волчецкого. Кирпичную арку охраняет бронзовый воин. Браму украшают барельефы, на которых отображены важные в истории города даты. Кстати, предыдущие въездные ворота в Новогрудке были разрушены во время войны, а пять лет назад, во время празднования 970-летия города, было принято решение возродить объект. К значимой дате приурочены также открытие нового здания территориального центра социального обслуживания населения и сквера по улице Мицкевича.

История города

Новогрудок расположен в Гродненской области, в 162 км к востоку от Гродно и в 150 км от Минска.

За свою долгую историю город имел разные названия: Новогород, Новгородок, Новый Городок. Некоторые исследователи считают, что его название произошло от словосочетания "новый городок".

Впервые в летописях Новогрудок упоминается в 1044 году в связи с походом Ярослава Мудрого на Литву. По данным археологических исследований, поселение на территории современного Новогрудка возникло еще в конце X века. На рубеже Х-ХI веков была заселена Замковая гора, а уже в XII веке город состоял из детинца и посада.

За первые два века своего существования Новогрудок стал наиболее богатым городом Понемонья. Его развитию способствовали плодородные земли, хорошо развитое земледелие и животноводство, многочисленные ремесла. Здесь жили трудолюбивые люди, которые занимались гончарством, выплавкой железа и изготовлением изделий из него, ювелирным промыслом. Была также налажена торговля, в том числе с зарубежными странами, которая способствовала притоку новых богатств и росту населения.

В XIII веке центр политической жизни переместился из Полоцка в Новогрудок, что предшествовало возникновению Великого княжества Литовского, начало образования которого историки связывают с именем князя Миндовга. Новогрудок широко был известен и в прежние княжения, но при Миндовге город возвысился. Сын Миндовга Войшелк продолжил политику объединения земель вокруг Новогрудка и заложил прочную основу нового государства - Великого княжества Литовского.

Многое пережил город за свою историю. В XIII веке на Новогрудок несколько раз нападали татары и их союзники - дружины галицко-волынских князей, в XIV веке - крестоносцы. Новогрудком владели князья Кориат и его сын Федор, затем Корибут, Витовт и другие.

В конце ХIV века на Замковой горе началось строительство каменного замка-крепости. Были возведены трехъярусные каменные башни с бойницами на каждом этаже, поставлена выносная Колодезная башня, а позже - возведен дворец. Долгое время замок был одним из самых неприступных в регионе.

В 1422 году в фарном костеле Новогрудка король Польши Ягайло венчался с княжной Софьей Гольшанской. От их брака пошла знаменитая династия Ягелонов. С 1507 года Новогрудок стал центром Новогрудского воеводства, в 1511 году получил Магдебургское право, а с 1595 года имел собственный герб. В Новогрудке проводились государственные сеймы, встречи королей и послов, а также проходили заседания Трибунала ВКЛ.

Военные события, городские пожары и эпидемии XVII-XVIII веков привели Новогрудок к политическому и экономическому угасанию. В городских хрониках упоминается большой пожар 1751 года, который уничтожил множество домов, ратушу и костелы.

В 1795 году после третьего раздела Речи Посполитой Новогрудок вошел в состав Российской империи, был уездным городом Слонимской, с 1797-го - Литовской, с 1801-го - Гродненской, с 1842-го - Минской губерний. Новогрудская шляхта активно участвовала в восстаниях 1830-1831 и 1863-1864 годов.

Во время Первой мировой войны, с 1915 по 1918 год, Новогрудок находился под оккупацией германских войск, в городе размещался штаб 10-й армии. С 1921 года город был в составе Польши, а с 1939 года - в составе БССР. С 15 января 1940 года Новогрудок - центр Новогрудского района Барановичской области.

В Великую Отечественную войну в начале июля 1941 года Новогрудок был оккупирован немецкими войсками, которые уничтожили в городе и районе более 45 тыс. человек и разрушили около 60% жилого фонда. На территории Новогрудчины действовали партизанские отряды, жители самоотверженно боролись против гитлеровских захватчиков. 8 июля 1944 года Новогрудок был освобожден в ходе Белостокской операции.

Новогрудок сегодня

С 8 января 1954 года Новогрудский район находится в составе Гродненской области. В 1963 году Новогрудок стал городом областного подчинения. По Указу Президента Республики Беларусь от 22 августа 1997 года город и район объединены в одну административно-территориальную единицу.

Новогрудок имеет свой герб и флаг. Герб представляет собой барочный щит с изображением в красном поле архангела Михаила в черном панцире с крыльями за спиной. В правой руке у него меч, в левой - весы. Флаг Новогрудка - прямоугольное полотно, состоящее из двух цветных горизонтальных полос: вверху зеленая, внизу - красная. На лицевой части полотна посередине располагается изображение гербовой эмблемы города.

Сегодня Новогрудчина - это регион с современным промышленным и сельскохозяйственным производством, дорожно-строительным комплексом, развитой сферой бытового, торгового, транспортного, жилищно-коммунального обслуживания, широкой сетью успешно работающих учреждений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

Богатство культурного наследия Новогрудчины отображено в многочисленных памятниках архитектуры. Среди них: Борисоглебская церковь, Фарный костел, Михайловский костел, Свято-Николаевская церковь, Гора Миндовга (согласно местному преданию, здесь похоронен князь Миндовг). В городе находится историко-краеведческий музей и дом-музей Адама Мицкевича.

Дом-музей Адама Мицкевича
Дом-музей Адама Мицкевича

На Замковой горе находится уникальный памятник оборонительной архитектуры эпохи средневековья - Новогрудский замок. К сожалению, до наших дней частично сохранились только две его башни. Тем не менее на территории замка ежегодно проводятся рыцарские фестивали.

Замковая гора
Замковая гора

Новогрудок расположен на высоких и крутых холмах. С Замковой горы на многие километры открывается прекрасная панорама на пригородные дали и леса. Не случайно Новогрудчину называют "белорусской Швейцарией". Живописность этого уголка воспета многими поэтами.

С Новогрудчиной связаны имена многих выдающихся людей: канцлера ВКЛ Иохима Литавора Хрептовича, поэтов Адама Мицкевича, Яна Чечета, Винцента Коротынского, первого белорусского мемуариста Федора Евлашовского, просветительницы Соломеи Русецкой, художника Язепа Дроздовича, фотографа Яна Булгака, всемирно известного ученого в области астронавтики Бориса Кита и многих других государственных, научных и культурных деятелей.-0-

Рассвет над Новогрудком
Рассвет над Новогрудком

Теги
Гродненская область досье Новогрудок юбилей
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