ДОСЬЕ: Оборона Могилева

В начале июля 1941 года советское командование приняло меры для создания линии обороны по Западной Двине и Днепру. Сюда были передислоцированы армии: 19-я под командованием генерал-лейтенанта И.С.Конева, 20-я - генерал-лейтенанта П.А.Курочкина, 21-я - генерал-лейтенанта В.Ф.Герасименко, 22-я - генерал-лейтенанта Ф.А.Ершакова.

На витебском направлении 20-я армия силами двух механизированных корпусов 6-10 июля нанесла контрудар по войскам 3-й танковой группы немцев: 8 июля под конец дня противник был отброшен на 30-40 км в направлении Лепеля. Прикрывая Витебск, воины 153-й стрелковой дивизии полковника Н.А.Гагена подбили около 50 немецких танков и уничтожили около 500 гитлеровцев. Вместе с войсками город обороняли и батальоны народного ополчения.

Под Оршей 14 июля на берегу Днепра состоялся первый залп экспериментальной батареи реактивной артиллерии БМ-13. Капитан Иван Андреевич Флеров открыл огонь в направлении Оршанского железнодорожного узла по скоплению вагонов с техникой, боеприпасами и живой силой противника. Это был первый залп легендарной "Катюши". Он длился 8 секунд, но этого хватило, чтобы железнодорожная станция с немецкими эшелонами была полностью охвачена пламенем. Сила взрывов переворачивала даже паровозы, а 10-тонные немецкие танки швыряло словно игрушечные кубики. В тот же день батарея направила огонь на переправу немецко-фашистских войск через реку Оршица, уничтожив сотни гитлеровцев, танки, орудия и автомашины противника вместе с переправой.

Позже батарея Флерова попала в засаду. Практически весь личный состав во главе с командиром погиб, защищая тайну реактивной установки. Сама "Катюша" была взорвана. Лишь в 1995 году капитану посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Гомельское направление прикрывала 21-я армия, соединения которой упорной обороной и контрударами задержали гитлеровцев и заставили их отступить. 13 июля 63-й стрелковый корпус под командованием комкора Л.Г.Петровского нанес контрудар на Бобруйском направлении, форсировал Днепр, освободил города Жлобин и Рогачев. Но удержать их не удалось. Используя превосходство в силе, немецкие войска 19 августа ворвались в Гомель.

На Березине в районе Борисова оборону держали части Московской мотострелковой дивизии полковника Я.Г.Крейзера, курсанты Борисовского танкового училища и сводная дивизия из солдат и офицеров, которые отошли из района Минска. Три дня в Борисове и вдоль шоссе Минск-Москва шли тяжелые бои, в которых с обеих сторон участвовало до 300 танков. Тяжелые бои развернулись в районе Бобруйска за переправу через реку Березину.

Исключительно напряженные бои шли на Днепре, особенно в районе Могилева, где оборону держали соединения 61-го стрелкового корпуса 13-й армии под командованием генерал-майора Ф.А.Бакунина.

Военные действия, связанные с боями под Могилевом в июле 1941 года, принято рассматривать в контексте летней оборонительной операции и начала Смоленской битвы. C 24 июня по 3 июля 1941 года в Могилеве находился штаб Западного фронта, с 25 июня по 3 июля - ЦК КП(б)Б и Совет Народных Комисаров БССР. В штабе Западного фронта с первых дней войны по поручению И.В.Сталина находился Маршал Советского Союза Б.М.Шапошников, на помощь которому 27 июня приехал и К.Е.Ворошилов. В этот день на основании анализа разведданных и трофейной немецкой карты, добытой разведчиками 13-й армии, удалось определить, что основной удар по советским войскам противник наносит в Беларуси, а не на южном направлении, как ошибочно предполагалось.

За первые 4 дня войны призывные пункты Могилева направили в Красную Армию около 25 тыс. человек. В городе шло формирование народного ополчения, в которое влилось около 12 тыс. жителей области. Около 40 тыс. человек с 26 июня по 10 июля участвовало в оборонительном строительстве. За это время был выкопан противотанковый ров длиной более 25 км, построены блиндажи, дзоты, траншеи, созданы минные противопехотные и противотанковые поля. В самом городе на некоторых улицах были возведены баррикады, в домах обустроены артиллерийские и пулеметные огневые точки.

В соответствии с планом, непосредственная оборона города возлагалась на 172-ю стрелковую дивизию генерал-майора М.Т.Романова, с приданными ей частями и отдельными подразделениями. На западном берегу реки Днепр, перекрыв шоссе Могилев-Бобруйск и Могилев-Минск, оборону осуществляли 388-й (полковник С.Ф.Кутепов) и 514-й (подполковник С.А.Бонич), на восточном берегу Днепра, прикрывая левый фланг и тыл дивизии, - 747-й (подполковник А.В.Щеглов) стрелковые полки.

Передовые части гитлеровцев вышли на дальние подступы к Могилеву 3 июля. Разведывательные отряды дивизии под командованием капитана Метельского и старшего лейтенанта Волчка в междуречье Березины и Днепра в 35-50 км от Могилева вступили во встречные бои с передовыми подразделениями немецкого 46-го танкового корпуса 2-й танковой группы генерала Гудериана. В боях у деревни Чечевичи и городского поселка Белыничи советские воины уничтожили 14 танков и около роты вражеской пехоты. Таким образом было положено начало 23-дневной героической обороне Могилева.

С 3 по 9 июля шли бои разведывательных и передовых отрядов на дальних подступах к городу. Соединения, оборонявшие днепровский рубеж, выслали разведывательные группы, задачей которых было собрать необходимые данные о противнике. Вслед за разведгруппами выдвигались передовые отряды с целью провести разведку боем. Эти отряды должны были на выгодных рубежах в 20-25 км впереди основной линии обороны встретить противника, дерзкими ударами заставив развернуться в боевой порядок и тем самым замедлить продвижение гитлеровцев, выиграть драгоценное время, необходимое для создания оборонительного рубежа по Днепру и сосредоточения войск, подтягивавшихся из тыла.

На новую огневую позицию, июнь 1941 года. Фото из архива

Разведкой было установлено, что на Могилев наступали 4 пехотные и танковые дивизии из 2-й танковой группы немецко-фашистских войск.

С 9 по 16 июля шли упорные и особо жестокие оборонительные бои на основной полосе обороны перед Могилевом. В этот период 2-я танковая группа Гудериана пыталась с наскока штурмом овладеть городом. Основной задачей защитников было удержаться на оборонительных рубежах непосредственно у стен Могилева и по возможности максимально вымотать наступающие танковый и пехотный клинья немцев. Подразделения, защищавшие город, предпринимали многочисленные контратаки, целью которых было ликвидировать плацдармы, захваченные противником на восточном берегу Днепра. Важнейшим результатом этих боев было изматывание и перемалывание живой силы врага и его техники.

Наиболее тяжелые сражения развернулись на Буйничском поле. У деревни Буйничи проходил передний край обороны, где противотанковый ров, смыкаясь с оврагами, упирался в Днепр. С 10 июля противник систематически подвергал позиции 388-го полка массированной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу. 12 июля, упредив атаку противника, советская артиллерия огнем по скоплению немецких танков нанесла врагу значительные потери. Перейдя в наступление, противник направил на советские позиции через Буйничское поле 70 танков. Бой продолжался 14 часов, советские воины подбили и сожгли, используя бутылки с горючей смесью, 39 танков, отбили несколько атак противника. 13 июля враг ворвался на позиции 3-го батальона; воины полка контратаковали противника и отстояли рубеж обороны. Бои носили ожесточенный характер и в последующие дни, свои позиции советские воины удерживали до 22 июля.

Буйничское поле под Могилевом. Уничтоженные фашистские танки, 1941 год. Фото из архива

13-14 июля на Буйничском поле находились корреспондент газеты "Известия" писатель Константин Симонов и фотокорреспондент той же газеты Павел Трошкин, который сфотографировал скопище подбитых немецких танков. События героической обороны нашли отражение в романе Симонова "Живые и мертвые" и дневнике "Разные дни войны".

Константин Симонов даёт автографы жителям Кричева, июнь 1974 года. Фото из архива

С каждым днем противник усиливал натиск, Могилев подвергался многочисленным бомбардировкам. Бои происходили по всему фронту обороны, воины и ополченцы несли тяжелые потери, вокруг города сжималось кольцо окружения. Западнее Могилева гитлеровцы захватили деревни Буйничи, Тишовку, Затишье, Казимировку, Пашково, Гаи, Николаевку, Полыковичи, на восточном берегу Днепра - Холмы, Луполово, Гребенево, поселок совхоза "Вейно" и др.

С 17 по 26 июля - самый тяжелый период в истории обороны Могилева. Войска, оборонявшие город, находились в полном окружении. К этому времени в частях оставалась едва третья часть людей, способных держать оружие; катастрофически нe хватало боеприпасов, медикаментов, продовольствия. Немцы захватили Смоленск, подошли к Ельне, а защитники Могилева все еще оттягивали на себя четыре дивизии врага.

24 июля противник прорвался на окраины Могилева, уличные бои проходили у днепровского моста, железнодорожного вокзала, станции Могилев-Товарный, фабрики искусственного шелка и др. Воины и ополченцы отклонили ультиматум гитлеровцев о капитуляции. На совещании командного состава дивизии и руководства города было решено с боями выходить из окружения.

В ночь на 26 июля после внезапной мощной артподготовки воины 388-го стрелкового полка с приданными частями и подразделениями прорвались из Могилева на запад, воины 747-го, 394-го и сводного полков форсировали Днепр, с боями двинулись на восток и за рекой Сож соединились с частями 13-й армии.

Оборона Могилева имела огромное значение для последующего хода войны. Здесь было задержано наступление группы армий "Центр" на главном московском направлении. Был получен бесценный опыт, использованный позже при обороне Сталинграда. Поэтому нередко Могилев называли "отцом Сталинграда".

Оборона Могилева была одним из многих свершений Красной Армии в годы войны, которые вполне заслужили определения "героические". Удерживая город до последней возможности, части генерала М.Т.Романова сумели надолго сковать крупную группировку противника и нанести ей чувствительный урон. В ходе этой трехнедельной битвы защитникам Могилева удалось уничтожить 179 немецких танков. Были взяты в качестве трофеев 2 танка, 12 минометов, 25 пулеметов противника. В плен попали до 600 солдат и офицеров вермахта и СС. Могилевская оборона сыграла существенную роль в замедлении наступления гитлеровских войск на пути к Москве. Была поколеблена их уверенность в реализации планов "молниеносной войны". Советское командование в ходе вынужденных оборонительных операций, прежде всего, сражений в восточной Беларуси, Смоленской битвы получило время для накопления сил и подготовки новых рубежей обороны.-0-