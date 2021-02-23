Дошкольное образование в Минской области к концу 2021 года будут получать минимум 72% детей до 6 лет

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля детей от 1 до 6 лет в Минской области, получающих дошкольное образование, к концу 2021 году должна составить не менее 72%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Минского облисполкома.

"Также в приоритете - сохранение стопроцентного охвата пятилетних детей подготовкой к обучению на первой ступени общего среднего образования, создание здоровьесберегающих и безопасных условий для детей в дошкольных учреждениях, расширение спектра образовательных услуг в целях выявления талантливых детей и предоставления им индивидуальных образовательных программ", - подчеркнули в главном управлении.

В 2020 году 96% маленьких жителей области в возрасте от 3 до 6 лет пользовались услугами системы дошкольного образования. В числе районов со сложной ситуацией остается Минский, где активно строится жилье и быстро растет детское население. Постепенно показатель норматива обеспеченности детей местами в учреждениях дошкольного образования Минского района увеличивается: с 63,8% в 2019 году до 68% в 2020-м. За это время немного уменьшилась очередь - на 215 человек.

В 2020 году введены в эксплуатацию 12 учреждений дошкольного образования, благодаря чему для маленьких детей дополнительно появилось 2680 мест. В том числе только в Минском районе открыты 8 новых детских садов - в Боровлянах, Ратомке, Колодищах, Копище, Хатежино, Михановичах, Мачулищах, Сеннице. Остальные 4 - в Ивенце, Червене, Смолевичах и Несвиже.

Еще 130 мест для детей раннего и дошкольного возраста появилось дополнительно за счет перепрофилирования и реорганизации учреждений: открылись учебно-педагогический комплекс ясли-сад - начальная школа в Ждановичах и Радошковичский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа в Молодечненском районе.

В Логойском и Дзержинском районах путем перепрофилирования и открытия дополнительных помещений выделилось 32 новых места; благодаря выводу первых классов из учреждений дошкольного образования - 55 мест в Борисовском, Вилейском и Слуцком районах; за счет возобновления работы групп, ранее сдававшихся в аренду, использовавшихся под кабинеты, для оказания платных образовательных услуг, - 20 мест в Минском районе.-0-