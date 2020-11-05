Доска почетных граждан появится в Пинском районе

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске 7 ноября откроют Доску почетных граждан района, сообщили БЕЛТА в Пинском райисполкоме.

На площадке у Пинского райисполкома находится районная Доска почета, на которой ежегодно обновляют портреты лучших тружеников в разных отраслях. Теперь рядом будет находиться и Доска почетных граждан. На ней будут отмечены те, кто оставил наиболее заметный след в жизни района.

"В нашем списке почетных граждан - 19 человек. Этого звания удостоены люди разных профессий и судеб, уроженцы и жители Пинщины. Среди них восемь Героев Социалистического Труда, Герой России, государственные деятели, выдающиеся ученые и военные, участники Великой Отечественной войны, труженики села", - рассказали в Пинском райисполкоме.

Галерею почетных граждан обозначат гербом Пинского района. Для знакомства с биографией и заслугами выдающихся земляков на портретах разместят QR-коды.-0-