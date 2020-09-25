Доска почетных граждан появится в Витебске

25 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Доску почетных граждан города торжественно откроют во второй день областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі" 27 сентября в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Объект находится в сквере у площади Ленина. Раньше здесь была Доска почета области и Витебска, сейчас вместо нее появится Доска почетных граждан города. На ней разместят фото, имя, фамилию, короткую информацию о человеке и год, когда присвоено звание.

Всего в списке почетных граждан Витебска 57 человек. Звания удостоены люди разных профессий и судеб. Это участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, артисты, спортсмены, военные, работники культуры, строители, руководители предприятий, учреждений образования и многие другие. В средней школе №12 действует музей почетных граждан Витебска.

Также 27 сентября в областном центре откроют две мемориальные доски почетным гражданам города. Первая появится по ул.Кирова, 2 в честь одного из основателей партизанского движения на Витебщине Михаила Бирюлина. Вторую установят по пр.Людникова, 15, она будет посвящена одному из организаторов партизанского движения, заслуженному мелиоратору БССР Даниилу Райцеву.-0-