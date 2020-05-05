Досрочно использовать семейный капитал в I квартале захотели более 2,3 тыс. многодетных семей Минской области

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочно использовать семейный капитал в I квартале текущего года захотела 2301 многодетная семья столичного региона. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома.

В частности, 2173 семьи пожелали использовать семейный капитал на улучшение жилищных условий, 78 семей намерены потратить его на образование, 50 - на получение платных медицинских услуг.

По данным I квартала, положительно разрешены 2018 заявок. Отказали 52 семьям: кто-то обратился для использования капитала на цели, не предусмотренные программой, некоторые не смогли предоставить все необходимые документы (например, подали документы на улучшение жилищных условий, но при этом не состояли на учете нуждающихся). 231 заявка находится в стадии рассмотрения.

Всего в области на 1 апреля проживает 18 450 многодетных семей. Семейный капитал начислен 13 923 семьям (всем тем, кто родил третьего и последующего ребенка с января 2015 года).

Напомним, согласно новой программе семейного капитала, принятой на 2020-2024 годы, до достижения ребенком 18 лет многодетная семья может использовать деньги на строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах; погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного договора; на получение на платной основе членом (членами) семьи высшего образования I ступени, среднего специального образования в госучреждениях образования; получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения (предоставление иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств; некоторые стоматологические услуги).-0-