Досрочное голосование - удобный способ сделать выбор - мнение

12 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Досрочное голосование является удобным способом отдать свой голос за кандидата. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказали на избирательном участке жители Витебска Владимир и Инна Метелица.

Супруги сделали свой выбор в первый день досрочного голосования на участке №18 Витебского-Горьковского избирательного округа №17 по выборам депутатов Палаты представителей. Выходные пенсионеры планируют провести на даче. "Регулярно голосуем не в основной день. В выходные собираемся уезжать из города, поэтому досрочное голосование для нас удачный способ отдать свой голос. Считаем, что проголосовать нужно обязательно", - отметили супруги.

При выборе депутата для Инны важна партийность претендента, для Владимира - известность человека в городе, знает ли он проблемы Витебска. "Надеемся, что у нас не возникнет каких-то сложностей, чтобы в будущем обращаться за помощью к избранному депутату. Тем не менее, если что-то случится, то придем на прием депутата", - добавили супруги.

Еще одной из пришедших на участок в первый день досрочного голосования стала Роза Григорьева. Она решила освободить выходные, чтобы провести их с семьей. "Досрочное голосование очень удобное. Тем более участок находится в общежитии, в котором проживаю. Все рядом", - сказала женщина. По ее словам, кто бы ни стал депутатом - будет к нему обращаться, чтобы сделали ремонт в общежитии.

В Витебской области создано 768 участков. Проголосовать на них досрочно можно будет по 16 ноября включительно. Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Основной день выборов в Палату представителей пройдет 17 ноября.-0-