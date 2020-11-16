Достанет до 15-го этажа - витебское предприятие выпустило уникальный для Европы подъемник

16 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Компания "Витебские подъемники" освоила выпуск новой для себя продукции - подъемника ВИПО-45 с телескопической стрелой. Над техникой около полугода (от конструирования до создания опытного образца) работали специалисты предприятия, сообщил корреспонденту БЕЛТА технический директор завода Андрей Гарафонов.

Высота подъема стрелы - 45 м, вылет - на 28 м. Грузоподъемность - 450 кг. Для завода это самый высокий подъемник, который оборудован телескопической стрелой. Она работает по принципу рыболовной удочки: колена выезжают одно за другим. "Такая особенность очень помогает в работе. Машина сможет подъехать вплотную к объекту и поднять работника вверх. Техника многофункциональная, ее могут использовать энергетики, нефтяники, спасатели, строители", - отметил Андрей Гарафонов. Оборудование можно установить на шасси любого производителя. В мире только одно государство производит подобные машины - Республика Корея.

Этот подъемник - импортозамещающая продукция для страны. На нее уже получены заказы из Беларуси, России, Украины, Казахстана. "Радует, что в последние месяцы много отгрузок нашего товара идет в Беларусь. Технику берут энергетики из разных регионов", - сказал технический директор завода.

Витебское предприятие в начале года начало выпускать мусоровозы. Линейку коммунальной техники будут расширять, поэтому для сборки машин в конце года планируют начать строить новый цех, добавил Андрей Гарафонов.

Частное предприятие "Машиностроительная компания "Витебские подъемники" (торговая марка ВИПО) образовано в 2004 году. На заводе освоен выпуск более 80 моделей техники, в том числе бурильных и кран-манипуляторных установок, гидробортов. Ежегодно компания выпускает около 450 машин различного типа. Большую часть продукции предприятие поставляет на экспорт.-0-

Фото Александра Хитрова

Машинист Сергей Лапковский

На производстве