Доставить водителя в больницу, найти владельца барсетки: как ГАИ помогает на дорогах Гомельской области

19 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нашли владельца забытой на заправке барсетки, доставили водителя с плохим самочувствием в больницу - ГАИ помогает людям, попавшим в трудные ситуации, на дорогах Гомельской области. О нескольких февральских случаях рассказала корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Сомова.

Так, в Гомельском районе сотрудники заправки попросили инспекторов ГАИ помочь в поиске владельца оставленной барсетки. Мужчина забыл ее со всеми документами в помещении АЗС и уехал. Как выяснилось, сумка принадлежала 50-летнему жителю России. Связаться с ним по мобильному телефону было невозможно. "Сотрудники при помощи социальных сетей нашли супругу мужчины. Женщина указала примерное местонахождение мужа, так как в его автомобиле был установлен трекер. Россиянин находился в деревне Шкураты Брагинского района", - рассказали в УГАИ. Сотрудники вернули мужчине оставленную вещь.

А в один из февральских дней помощь понадобилась автомобилисту из Речицы. Водителю "Тойота Карина" стало плохо за рулем. "Сотрудники ОГАИ Речицкого РОВД отреагировали мгновенно и на служебном авто доставили мужчину в приемный покой райбольницы, а его автомобиль - к дому", - уточнила Наталья Сомова.

В Ельске к сотрудникам местного ОГАИ обратился водитель "Опеля", стоявшего на обочине. Мужчина сказал, что машина не заводится, и попросил помощи. Инспекторы отбуксировали легковушку к месту стоянки.

В начале февраля сотрудники ОГАИ Калинковичского РОВД на выезде из райцентра заметили мужчину, отчаянно пытавшегося остановить машину, выбегая на проезжую часть. Как оказалось, пешеход два часа безрезультатно пытался остановить автомобиль, чтобы доехать до Петрикова. Милиционеры остановили грузовик, ехавший в направлении города, и попросили водителя подвезти мужчину.

Обеспечивая безопасность на дорогах, сотрудники областной Госавтоинспекции всегда готовы оказать помощь участникам дорожного движения, подчеркнули в управлении.-0-