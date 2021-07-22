Достоинства "Достоево". Как хозяйству удалось занять одно из лидирующих мест в аграрном секторе региона

Это хозяйство в представлении не нуждается: многие годы занимает одно из лидирующих мест в аграрном секторе региона и считается элитным. Побывав в Достоево, мы убедились: при правильном подходе в организации труда в глубинке можно отлично жить!

Элитное хозяйство

Брестчина во многом отличается от других регионов Беларуси. Если в центральной части страны деревни небольшие, то ближе к югу почти каждый сельский населенный пункт похож на небольшой городок, в котором бурлит жизнь. Достоево – не исключение. Сейчас в агрогородке проживает более 700 человек. Есть школа, клуб и многое другое. Населенный пункт – центр одноименного хозяйства, которым несколько лет руководит Вадим Пернач.

– Я местный, поэтому аграрная отрасль региона знакома, – рассказывает Вадим Николаевич. – "Достоево" возглавил около трех лет назад. Коллектив встретил очень тепло. Помогали, объясняли некоторые тонкости. На руку сыграло и то, что хозяйство мне досталось в очень хорошем состоянии. Отличный фундамент для дальнейшего развития был!

В год, когда Вадим Пернач возглавил ОАО "Достоево", предприятие ждала трансформация: тогда к нему присоединили сельхозорганизацию "Дружиловичи". Прирост составил около трех тысяч гектаров! Примерно такие же площади занимает и само "Достоево". Вот только по показателям присоединенные земли примерно в полтора раза отставали.

С этой задачей новому руководителю постепенно удалось справиться. Сейчас хозяйство располагает шестью тысячами гектаров сельхозугодий, но специализируется на производстве молока и мяса.

– У нас 5240 голов крупного рогатого скота. Из них почти 1700 – дойные коровы, содержащиеся на трех молочно-товарных фермах. Практически весь объем молока сдаем сортом экстра. Разводим животных абердин-ангусской породы, мясо которых ценится за нежность, сочность, "мраморность".

Основная же задача растениеводства заключается в собственном обеспечении кормами, производстве семян пивоваренного ячменя и некоторых бобовых – "Достоево" имеет статус элитхоза.

– В остальном все довольно стандартно. Есть обширные площади под рапс и кукурузу, недавно стали выращивать подсолнечник, – отмечает Вадим Николаевич.

Заслуга каждого

Всего в "Достоево" работает чуть более 300 человек, причем некоторые приезжают сюда из соседних регионов. По белорусским меркам, предприятие достаточно крупное.

– Работа, как и в принципе в сельском хозяйстве, трудная. Скажу банальные слова: не каждому по плечу. Но в своих людях я уверен. Каждый знает дело, старается выкладываться по максимуму, – отмечает Вадим Николаевич.

На местной молочно-товарной ферме трудится бригада животноводов: Людмила Мозоль, Анатолий Ковалик и Любовь Кухарчук. Расспрашиваем об особенностях работы.

– Ухаживать за животными всегда трудно и ответственно, – говорит Людмила. – Ведь от наших стараний зависит в том числе конечное качество продукции.

Работники уверяют: на предприятии очень комфортные условия, а зарплаты – не ниже городских.

– Для нас это мотивация трудиться еще лучше. Особенно когда видишь, что тебя ценит руководитель. В этом плане мы, можно сказать, вытянули счастливый билет, – говорит Анатолий Ковалик.

Есть в хозяйстве и старожилы.

Главный агроном ОАО "Достоево" Олег Помазанский в аграрной отрасли не один десяток лет.

– Главная задача – вырастить необходимые для хозяйства культуры в определенные агротехнические сроки. И на каждый год приходится свой сценарий, ведь на погоду влиять пока еще не научились. Вот, например, нынче была затяжная прохладная весна. Однако и по травам, и по культурам все более-менее неплохо. Взгляните, как радует глаз рапсовое поле, – показывает Олег Помазанский на бескрайнюю желтую гладь.

Специалист старается идти в ногу со временем и внедрять новые технологии.

– У нас есть нетипичные для многих хозяйств культуры вроде пивоваренного ячменя. Чтобы получить отменный урожай, нужно приложить массу усилий. А недавно удалось разбить стереотип о том, что в Беларуси подсолнечник не вызревает из-за специфики нашего климата. Мы доказали обратное – урожаи отличные, – утверждает главный агроном.

Развиваться нужно постоянно

Хоть Достоево находится далеко от основных дорог, жизнь здесь не кажется провинциальной. Вы удивитесь, но сразу в нескольких местах агрогородка вовсю кипят строительные работы. Недалеко от импровизированного центра уже приобрело первые очертания небольшое кафе. Его строят как раз для хозяйства.

– Хотим сделать небольшое заведение как для своих работников, где сможем проводить совместные праздники, так и для жителей агрогородка. Его нам очень не хватает.

Что касается дальнейшего развития хозяйства, Вадим Николаевич рассуждает так:

– В народе не зря говорят: нет предела совершенству. Поэтому перед нашим хозяйством стоит понятная, но непростая задача: постоянно развиваться и наращивать обороты. Наши люди очень работящие и ответственные. И все успехи – их заслуга. Немаловажно улучшать материально-техническую базу, от которой также зависит очень многое. Уверен, впереди еще немало высот, которые мы обязательно покорим.

У предприятия есть небольшая ферма, где содержится полтора десятка лошадей. Порода – белорусская упряжная, которая является традиционной в наших краях. Эти лошади незаменимы на транспортных и сельскохозяйственных работах.

Вы наверняка обратили внимание на топоним Достоево. И действительно: он напрямую связан со знаменитым Федором Достоевским. Сам великий писатель на землях современного Ивановского района не бывал. Зато у его предков здесь было родовое гнездо.

Какая работа да без плотного обеда? В хозяйстве есть собственная столовая, которая ежедневно обеспечивает десятки сотрудников горячим питанием.

Александр НОВОХРОСТ

Фото Павел Орловский

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